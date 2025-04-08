Yeni SGK Kanunu İle Erken Emeklilik Şartları Değişti: Çocuk Sigortalı Yapmak Artık Ne Kadar Avantajlı?

2008 SONRASI DEĞİŞİKLİKLER

30 Nisan 2008 sonrası sigorta girişi yapılan çocuklar için, erken sigortalı olmanın emeklilik yaşı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 4/a (işçi) statüsünde 7200, 4/b (kendi adına bağımsız çalışan) ve 4/c (memur) statüsünde ise 9000 prim gününü tamamladıkları tarihte, o yaş koşuluna göre emekli olacaklardır. 31 Aralık 2035 tarihine kadar prim gününü tamamlayan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Prim gününü daha sonra tamamlayanlar ise 2036 yılından itibaren her 2 yılda 1 yaş artışıyla emekli olabilecekler.