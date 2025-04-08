Yeni SGK Kanunu İle Erken Emeklilik Şartları Değişti: Çocuk Sigortalı Yapmak Artık Ne Kadar Avantajlı?
Geçmişte çocuk yaşta sigortalı olmak, erken emeklilik için büyük bir avantaj sağlıyordu. Ancak sosyal güvenlik kanunlarında yapılan son değişikliklerle birlikte, emeklilik şartları köklü bir şekilde değişti. Çocukken sigortalı yapılan kişiler, geçmişte akranlarına göre daha erken emekli olabiliyordu. Ancak günümüzde, çocukların sigortalı gösterilmesinin emeklilik yaşına etkisi önemli ölçüde azalmış durumda. EYT düzenlemesinde bile bu durum yalnızca bir kriter olarak dikkate alındı.
Kaynak: Habertürk
Türkiye'de erken emekliliğin temel faktörlerinden biri, ilk sigorta giriş tarihi olarak kabul ediliyordu. Ancak sosyal güvenlik kanunlarındaki güncellemelerle birlikte emeklilik koşullarında önemli farklar ortaya çıktı. Eskiden çocuk yaşta sigortalı olmak, kişilerin daha erken emekli olmalarını sağlarken, artık çocuk yaşta sigortalı yapılan kişilerin erken emeklilik yaşları, önceki dönemdeki kadar avantaj sağlamıyor.
PRİM GÜNÜ VE İLK SİGORTA TARİHİNE GÖRE EMEKLİLİK
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, "Çocuğuma sigorta başlatayım, ileride erken emekli olur" diyenlerin beklentileri artık değişiyor. Türkiye'de erken emekliliğin en önemli anahtarı, ilk sigorta giriş tarihi. 1999 öncesi işe giren kişiler, 18 yaşını doldurmadan önceki prim günlerini emeklilik hesaplamalarına dahil ettirerek erken emekli olabiliyorlardı.
1999 ÖNCESİ İŞE GİRENLERİN DURUMU
1999 öncesi dönemde işe başlayan kişilerin, 18 yaşını doldurmadan önceki prim günleri emeklilik hesaplamalarına dahil edilirken, sigortalılık süresi 18 yaşını doldurduktan sonra başlatılıyordu. İlk sigortalı olarak çalışmaya 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olacak. Ancak 2008 yılında yürürlüğe giren kanunla birlikte çocuk yaşta yapılan sigorta girişleri, emeklilik yaşının kademeli artışından etkilenmeyecek.
2008 SONRASI DEĞİŞİKLİKLER
30 Nisan 2008 sonrası sigorta girişi yapılan çocuklar için, erken sigortalı olmanın emeklilik yaşı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 4/a (işçi) statüsünde 7200, 4/b (kendi adına bağımsız çalışan) ve 4/c (memur) statüsünde ise 9000 prim gününü tamamladıkları tarihte, o yaş koşuluna göre emekli olacaklardır. 31 Aralık 2035 tarihine kadar prim gününü tamamlayan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Prim gününü daha sonra tamamlayanlar ise 2036 yılından itibaren her 2 yılda 1 yaş artışıyla emekli olabilecekler.
PRİM GÜNÜ SAYISININ ÖNEMİ
Bugünkü sistemde çocuk yaşta sigorta yaptırmak, tek başına erken emeklilik hakkı sağlamamaktadır. Önemli olan, prim gün sayısını kesintisiz bir şekilde ve hızla tamamlamak. Aksi takdirde, erken sigorta girişi olsa bile, yaş haddine takılmak kaçınılmaz olacaktır.
AİLE İŞ YERİNDE ÇALIŞAN ÇOCUKLARA SÖZLEŞME ŞARTI
18 yaşından küçük çocukların, ailesine ait iş yerinde sigortalı olarak gösterilmesi için yasal iş sözleşmesi ve mahkeme onayı gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan sigorta geçersiz sayılmaktadır. Bu durum, birçok aile tarafından göz ardı edilebilmektedir.
Günümüzde çocuklar için sigorta yaptırmak, eskisi kadar büyük bir avantaj sağlamayacak. Artık sadece erken prim birikimi sağlamak açısından faydalı olabilir, ancak bu durum emeklilik yaşını erkene çekmeyecektir. Ailelerin bu kararı verirken, yasal süreçleri ve sistemin işleyişini dikkatlice incelemeleri önem taşımaktadır.