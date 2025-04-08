Maaşı Sigortada Düşük Gösterilen Çalışanlar Dikkat! Özgür Erdursun Açıkladı, Cezası Büyük
Maaşınızın sigorta primlerinde düşük gösterildiğini fark ettiyseniz, bu durumda hangi haklara sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, maaşı düşük gösterilen çalışanların hakları hakkında kritik bilgiler verdi.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Özgür Erdursun, bu durumla karşılaşan bir çalışanın yapması gerekenler için, "Çalışan, kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir. Ayrıca eksik bildirilen maaşların tam olarak bildirilmesini talep edebilir" dedi.
İŞVERENE KARŞI YAPILABİLECEKLER
Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun, işverenlerin çalışanlarının maaşlarını SGK'ya düşük bildirmesi durumunda karşılaşacakları cezalar hakkında bilgi verdi.
Erdursun, bu tür bir durumun vergi usul kanununun 359/a-2 maddesine göre, işvereni yanıltıcı bilgi düzenlemekten 18 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.
MAHKEMEYE TAŞINMASI HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR
Erdursun, maaşın düşük bildirildiğini öğrenen çalışanın, bu durumu mahkemeye taşıması halinde karşılaşılacak yaptırımlar hakkında da önemli bilgiler paylaştı.
Mahkemeye başvurulması durumunda, işveren her ay için 2 brüt asgari ücret tutarında ceza ödemekle yükümlü olurken, eksik bildirilen primlerin tamamını ve gecikme cezalarını da ödemek zorunda kalacak. Ayrıca işveren, çalışanın kıdem tazminatını ve diğer sosyal haklarını faiziyle birlikte ödemek durumunda kalır.