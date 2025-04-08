Maaşı Sigortada Düşük Gösterilen Çalışanlar Dikkat! Özgür Erdursun Açıkladı, Cezası Büyük

Mahkemeye başvurulması durumunda, işveren her ay için 2 brüt asgari ücret tutarında ceza ödemekle yükümlü olurken, eksik bildirilen primlerin tamamını ve gecikme cezalarını da ödemek zorunda kalacak. Ayrıca işveren, çalışanın kıdem tazminatını ve diğer sosyal haklarını faiziyle birlikte ödemek durumunda kalır.