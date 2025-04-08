Simit Zammı Yolda: 20 Lira Olması Bekleniyor

Vatandaş iğneden ipliğe her gün zam yağmuruna maruz kalıyor, simit için de zam yolda... Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Delibaş, "Simidin 20 lira olmasını bekliyoruz" dedi.

Simit Zammı Yolda: 20 Lira Olması Bekleniyor

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını belirterek, simidin önümüzdeki aylarda 20 lira olmasını beklediklerini açıkladı.

Delibaş, simit üreticilerinin her sattığı simitten zarar ettiğini, bu zararın çay ve poğaçadan karşılandığını ifade etti. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuruların yanıtsız kaldığını, bunun da sektördeki sıkıntıyı artırdığını vurguladı.

Delibaş, simit fiyatlarına yapılan zammın, işçi ücretlerinin karşılanabilmesi, hammaddelere gelen zamlara ve kiraya yapılan artışa bağlı olarak gerekli olduğunu belirtti.

Simit Zammı Yolda: 20 Lira Olması Bekleniyor - Resim : 1

Delibaş şöyle konuştu:

"Biz, ilkokul çocuklarının simide, poğaçaya ulaşabilmesi için kendimizden bir fedakarlık yaptık. Simidin maliyeti normalde 18 lira 80 kuruş. KDV ile 20 liranın üzerine çıkıyor. Yani simitçi, her sattığı simitten 5 lira zarar ediyor. Tabii ki ham maddelere gelen zammları biz de simit fiyatlarına yansıtmak zorundayız. Ticaret Bakanlığına yazılarımızı yazdık. Önümüzdeki aylarda simitin 20 lira olmasını bekliyoruz.

Şu an simitten para kazanılabilmesi için, bir işletmenin hayatını devam ettirebilmesi için simit fiyatının 30 lira olması gerekiyor. Çünkü şu an simitin satışı 15 lira diyoruz ama maliyeti 20 lira. Neden 30 lira olmasını istiyoruz? Çünkü simitçi her sattığı simitten zarar ediyor. Zararı da çaydan, poğaçadan karşılıyor. Bakanlıkla da bu konuda sürekli görüşüyoruz. Şu an siyasete kurban olmuş bir meslek var. Biz onun ceremesini çekiyoruz. İnşallah siyasetçiler düzgün siyaset yapar, biz de bu düzenden kurtuluruz."

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Kaynak: ANKA

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