İlkbaharda Bu 5 Bitkiyi Ekenin Bahçesine Haşere Uğramıyor
İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte bahçelerde ve balkonlarda çiçek dikimleri başladı. Bu dönemde ekilen bazı bitkiler, yaz boyunca canlılığını korurken estetik görünümleriyle dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Aynı zamanda bazı türler zararlı haşere ve böcekleri uzak tutarak doğal bir koruma sağlıyor. İşte ilkbaharda dikildiğinde hem bahçeleri süsleyen hem de koruyucu etkileriyle bilinen beş özel bitki...
LANTANA: KUŞLARI ÇEKEN RENKLİ GÜZELLİK
Sıcak ve kuru iklim koşullarına dayanıklı olan Lantana, ilkbahardan sonbahara kadar canlılığını sürdürebiliyor. Özellikle kırmızı ve sarı tonlardaki çiçekleriyle dikkat çeken bu bitki, bahçelere kuşları çekerken, kış soğuklarına karşı da dirençli yapısıyla öne çıkıyor.
YAZ ASLANAĞZI: NEMİ VE SICAKLIĞI SEVEN RENKLİ BİR TÜR
Yıllık bitkiler arasında yer alan yaz aslanağzı, yaz ayları boyunca canlı pembe ve mavi tonlarında çiçek açarak bahçelere hareket katıyor. Sıcağa ve neme karşı dayanıklı yapısıyla kuraklık koşullarında da rahatlıkla gelişebiliyor.
GARDENYA: KOKUSUYLA BAHÇELERE CENNET ESİNTİSİ
Yıldız biçimli çiçekleri ve hoş kokusuyla tanınan gardenya, tüm yıl boyunca canlılığını koruyabilen nadir bitkilerden biri. Bahçelerde estetik bir görünüm sunan bu bitki, aynı zamanda sürekli çiçeklenmesiyle uzun soluklu bir güzellik sağlıyor.
KEDİ NANESİ: HAŞERE VE BÖCEKLERE KARŞI DOĞAL KALKAN
Yaz boyunca çiçek açan ve sıcağa dayanıklı yapısıyla bilinen kedi nanesi, haşere ve böcekleri bahçeden uzak tutan etkili bitkiler arasında yer alıyor. Tohumdan yetiştirilen bu bitkinin farklı türleri bulunuyor ve doğal yollarla bahçe koruması sağlıyor.
BATTANİYE ÇİÇEĞİ: SICAKLIĞA KARŞI DİRENÇLİ BİR SÜS BİTKİSİ
Sarı ve kırmızı tonlardaki çiçekleriyle bahçelere canlılık katan battaniye çiçeği, güneşi seven ve kuraklığa karşı dayanıklı bitkiler arasında yer alıyor. Tüm yıl boyunca çiçeklenmeye devam eden bu bitki, dekoratif görünümünün yanı sıra bakım kolaylığıyla da öne çıkıyor.