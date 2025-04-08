İlkbaharda Bu 5 Bitkiyi Ekenin Bahçesine Haşere Uğramıyor

Aynı zamanda bazı türler zararlı haşere ve böcekleri uzak tutarak doğal bir koruma sağlıyor. İşte ilkbaharda dikildiğinde hem bahçeleri süsleyen hem de koruyucu etkileriyle bilinen beş özel bitki...

LANTANA: KUŞLARI ÇEKEN RENKLİ GÜZELLİK

Sıcak ve kuru iklim koşullarına dayanıklı olan Lantana, ilkbahardan sonbahara kadar canlılığını sürdürebiliyor. Özellikle kırmızı ve sarı tonlardaki çiçekleriyle dikkat çeken bu bitki, bahçelere kuşları çekerken, kış soğuklarına karşı da dirençli yapısıyla öne çıkıyor.