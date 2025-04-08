Miras Yoluyla Tapu Sahibi Olanlar Dikkat! Mahkemeden Emsal Karar

Gelir Vergisi Kanunu gereği, bir taşınmazın edinildikten sonraki beş yıl içinde satılması halinde elde edilen kazanç vergilendiriliyordu. Ancak VDDK’nın 2 Ekim 2024 tarihli kararına göre, miras ya da bağış yoluyla edinilen taşınmazlar artık bu kapsam dışında tutulacak. Böylece beş yıl şartı ortadan kalkarken, satıştan elde edilen kazançlar da vergiye tabi olmayacak.

TAŞINMAZ SATIŞINDA RAHATLAMA GETİRİLDİ

Yeni karar, mirasçılara taşınmaz satışı konusunda önemli bir kolaylık sağladı. Edinim tarihi ne olursa olsun, miras veya bağış yoluyla alınan gayrimenkullerin satışında gelir vergisi uygulanmayacak. Bu gelişme, özellikle yatırım yapmayı düşünen vatandaşlara satış sürecinde daha fazla esneklik kazandıracak.

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMALARA DA MUAFİYET GELDİ

Danıştay’ın kapsamlı kararında, kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle ilgili önemli bir ayrıntıya da yer verildi. Miras yoluyla edinilen arsaların müteahhitlere verilmesi durumunda, karşılığında alınan daire veya iş yerleri ticari kazanç olarak değerlendirilmeyecek. Aynı şekilde, hasılat paylaşımı esasına dayalı sözleşmelerden elde edilen gelirler de gelir vergisine tabi tutulmayacak.

UZMANLARDAN UYARI: MUTLAKA DANIŞILMALI

Uzmanlar, vergi muafiyeti sağlayan bu kararın önemli bir kolaylık sağladığını vurgulasa da, işlem öncesi dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Arsa satışı, kat karşılığı anlaşmalar ve tapu işlemleri öncesinde bir mali müşavir ya da hukuk danışmanından görüş alınması öneriliyor. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası (TÜRMOB) ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından sağlanan rehberlik hizmetlerinden yararlanılması, olası risklerin önlenmesinde büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi