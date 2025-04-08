CHP Lideri Özel'den Siyasi Yasak İstenen Gençlere Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, kameralar karşısında yaptığı açıklamada Mahir Polat'ın serbest bırakılması çağrısını yaparken, Özel de, CHP'de Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Berkay Gezgin'e siyasi yasak istenmesine ilişkin konuştu.

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CHP Lideri Özel'den Siyasi Yasak İstenen Gençlere Destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Özel açıklamalarında, haklarında siyasi yasak istenen gençlere destek olurken, "Berkay partimizin PM’sine seçildi, Berkay bu görevi yapmasın diye siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Gerçekten bu 301, şu anda 299 arkadaşımızı Erdoğan’ı bu kadar korkuttukları için tebrik ediyorum. Burada bütün takdirleri gençlere sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu da yaptığı açıklamada, "Sayın Mahir Polat, yargılanacaksa bile tahliye edilerek sürecin sürdürülmesi gerekir" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'de büyük bir hukuksuzluk var. Türkiye'de otokrasiyi savunanlarla demokrasiyi savunanlar, iki ayrı hat oldu. Ama Saraçhane'de toplananlar ne sadece CHP'lidir; ne de Saraçhane geçmişte iktidara oy vermişlerin bulunmadığı, sadece muhaliflerin bulunduğu bir meydandır. Saraçhane, demokrasiyi savunan, hukuku savunan 100 binlerin milyonlara ulaştığı bir meydandır. Milyonluk gece mitingleri, Türkiye'nin demokrasiye sahip çıktığını ve sandığa uzanan her eli kırdığı gibi sandığı elinden almaya çalışan bu ele de karşı çıktığını gösteren, hepimize umut veren bir mücadeledir. Gençlerin ön planda olduğu bu mücadele...

Gençler, bir gün birisi özgürlükleri, hukuku, demokrasiyi ortadan kaldırıp, seçilmişin yerine kayyım atamaya niyetlendiğinde, seçtiklerine veya seçeceklerine nasıl sahip çıktıklarını gösteren çok önemli bir toplumsal olaydır, başkaldırıdır. Biz, Türkiye'nin tüm demokratlarının demokrasiyi birlikte savundukları her zeminde buluşmaya ve savunmaya devam edeceğiz. Önce demokrasi olsun. Esas mesele, bu ülkenin çok bedeller ödediği demokrasi sandığını kaybetmemektir.

Genç arkadaşların bir an önce serbest kalması lazım. Hele hele onlara siyasi yasak getirilmeye çalışılması, Ekrem Başkan gibi deneyimli tecrübeli, Erdoğan'ı ve adaylarını 4 kez yenmiş birisinden korkup 5 kere siyasi yasak talep etmesi bir yana, gencecik arkadaşlarımıza, ne çok korkuyormuş Berkay’dan. Berkay partimizin PM’sine seçildi, Berkay bu görevi yapmasın diye siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Gerçekten bu 301, şu anda 299 arkadaşımızı Erdoğan’ı bu kadar korkuttukları için tebrik ediyorum. Burada bütün takdirleri gençlere sunuyoruz."

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ise, özetle şunları kaydetti:

"Bütün partilerin onayıyla iktidar-muhalefet ve geçmiş dönemler de dahil olmak üzere tüm belediye başkanlarını araştıracağımız bir komisyon kuralım.

Yerel yönetimlerde bir milli irade oluştu. Bu milli iradeye de saygı duyulmalı. Milli irade beni seçtiğinde saygı duyarım, başkasını seçtiğinde kuşku duyarım dediğinizde milli iradeyi yok edersiniz.

Gençlerimiz daha çok özgürlük, adalet ve hukuk istiyor.

Sayın Mahir Polat, yargılanacaksa bile tahliye edilerek sürecin sürdürülmesi gerekir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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