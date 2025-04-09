Engelli Kotası İlk Kez Uygulandı: Baran Seyhan CHP PM'ye Girdi

CHP, 6 Nisan Pazar günü Ankara'da 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirdi. Genel Başkan Özgür Özel, tek aday olarak girdiği kurultayda, delegelerden aldığı tam destekle yeniden genel başkanlığa seçildi. Özel’in belirlediği anahtar liste, tüm delegeler tarafından onaylandı.

Parti Meclisi (PM) üyeliği için ise Bilim Kültür Sanat Platformu listesinden aday olan Baran Seyhan, 698 oy alarak PM'ye seçildi. Seyhan, engelli kotasından faydalanarak listeye girerken bu uygulama, son tüzük değişikliğiyle yürürlüğe giren engelli kotasının ilk kez kullanılması anlamına geldi.

Ancak, Seyhan’ın PM’ye seçilmesi süreci, bazı itirazlarla şekillendi. Seyhan, sonuçlara itiraz ederek engelli kotasının uygulanmasını talep etti. İtirazı, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu tarafından incelenerek kabul edildi. Kurul, Seyhan’ın sağlık raporunda yüzde 70 engelli olduğu bilgisine dayanarak, 731 oyla dokuzuncu sıradan seçilen Berker Esen’in yerine, Seyhan’ın PM asil üyeleri arasında yer almasına karar verdi.

Böylece, engelli kotası kapsamında, 698 oyla seçilen Baran Seyhan, Berker Esen’in yerine PM’ye girdi ve bu karar, CHP içindeki tüzük değişikliklerinin hayata geçirilmesindeki ilk örnek olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA