Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Hakkında Yeni Karar
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tutukluluğa devam kararı verildi.
Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tutukluluğa devam kararı verildi.
Özdağ hakkında partisinin 19 Ocak’ta Antalya’daki İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Ankara’da ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan Özdağ İstanbul’a getirilmiş ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında hazırladığı iddianamede 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Özdağ’ın tutukluluğa itirazı reddedilmişti.
Kaynak: Haber Merkezi
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