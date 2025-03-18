Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Hakkında Yeni Karar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tutukluluğa devam kararı verildi.

Son Güncelleme:
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Hakkında Yeni Karar

Hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tutukluluğa devam kararı verildi.

Özdağ hakkında partisinin 19 Ocak’ta Antalya’daki İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ankara’da ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan Özdağ İstanbul’a getirilmiş ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 21 Ocak'ta tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında hazırladığı iddianamede 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Özdağ’ın tutukluluğa itirazı reddedilmişti.

Cezaevinden İlk Fotoğraf Geldi... Ümit Özdağ'dan 'Siyahi Amerikalılar' BenzetmesiCezaevinden İlk Fotoğraf Geldi... Ümit Özdağ'dan 'Siyahi Amerikalılar' BenzetmesiSiyaset
Özdağ'dan İmamoğlu Açıklaması: '3 Kez Başvurmasına Rağmen İzin Verilmedi'Özdağ'dan İmamoğlu Açıklaması: '3 Kez Başvurmasına Rağmen İzin Verilmedi'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Zafer Partisi Ümit Özdağ tutuklu
Son Güncelleme:
Ece Üner Hakkında Adli Kontrol Talebi Ece Üner Hakkında Adli Kontrol Talebi
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor Herkes Çöpe Atıyor Faydasını Bilen Yok! Duyan Pişman Oluyor, O Hastalığı Kökten Bitiriyor
Edirne'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı Edirne'de Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı
Korku Evindeki Cinayetler Kanıtlandı: Cennete Göndermek İçin Çocuklarını Öldürmüş! Korku Evindeki Cinayetler Kanıtlandı: Cennete Göndermek İçin Çocuklarını Öldürmüş!
Edirne'de Feci Kaza, 5 Kişi Yaralandı Edirne'de Feci Kaza, 5 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Bu Şekilde Maaş Alabilirsiniz SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonların Bilmediği Gizli Detayı Açıkladı! SGK'dan Para Alabilirsiniz
Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti Sosyete Bu Olayla Çalkalandı: Büyük Aşk Bitti, Tekne Gitti
Bu Mühendis Başka Mühendis! Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç: Milyon Liralar Havada Uçuşuyor Akıllara Ziyan Mesleklerden Dudak Uçuklatan Kazanç
Tarlasına Bu Bitkiyi Eken Yaşadı! Masrafı Hiç Yok, Bir Damla Bile Su İstemiyor Tarlasına Bu Bitkiyi Eken Yaşadı! Masrafı Hiç Yok, Bir Damla Bile Su İstemiyor