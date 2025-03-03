Cezaevinden İlk Fotoğraf Geldi... Ümit Özdağ'dan 'Siyahi Amerikalılar' Benzetmesi

Zafer Partisi lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan cezaevinden ilk fotoğraf geldi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 21 Ocak'ta "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklanan Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden kendisine yolladığı mektubu köşesine taşıdı. Annesi ve kız kardeşiyle çekilen fotoğrafını gazeteci Öztürk'e gönderen Özdağ, mektubunda, "Beni Silivri'de siyasi karar ile tutuyorlar." dedi.

'SİYAHİ AMERİKALILAR' BENZETMESİ

"Silivri soğuk mu? Çok soğuk. Ancak cezaevi iyi organize olmuş. Görevliler profesyonel işlerini aidiyetle yapıyorlar. 24 saat sıcak su var. Yemekler oldukça iyi. Kantinden temin edilebilecek çok şey var." diye yazan Özdağ, "Ancak kantinde adalet ve özgürlük, muhalefet mensubu, ikinci sınıf yurttaşlar için yok. Çünkü bizim durumumuz 1960'lı yıllara kadar ABD'nin güney eyaletlerinde yaşayan siyahi Amerikalılara benziyor. Anayasal ve yasal haklarımız askıya alınmış durumda. Suçsuz olduğum için adaletten bir şey beklemiyorum. Beni Silivri'de siyasi karar ile tutuyorlar." ifadelerini kullandı.

İşte Özdağ'ın cezaevinden ilk fotoğrafı:

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özdağ, 21 Ocak'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kaynak: Sözcü