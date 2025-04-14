Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio Telefonla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'li mevkidaşı Marco Rubio telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

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Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Rubio Telefonla Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan ile Rubio arasında gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Suriye’deki gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

25 MART'TA ABD'DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Hakan Fidan son olarak Marco Rubio ile ABD'de bir araya gelmişti.

Görüşmede, ikili ve bölgesel konu başlıklarının kapsamlı bir şekilde ele alındığı öğrenilmişti.

Görüşme kapsamında Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler dahil, iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel olaylar ve bu bağlamdaki iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi planlanıyordu.

Öte yandan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanması ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınması gündemleri öne çıkmıştı.

CAATSA yaptırımları, Ankara'nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın almasının ardından uygulamaya koyulmuştu.

Türkiye aynı sebeple, Türk savunma şirketlerinin pek çok parçasının üretiminde pay sahibi olduğu yeni nesil savaş F-35 savaş uçakları programından da çıkarılmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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