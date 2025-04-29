6 Şubat Depremlerini ve Avrupa’daki Kaosu Bilmişti! İki Ülkeyi Bekleyen Felaketi Açıkladı

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika dün geniş çaplı elektrik kesintileriyle sarsılmış, tren ve uçak seferleri acilen durdurulmuştu.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Madrid'de metro hatlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcular tahliye edilmiş, trafik ışıkları da devre dışı kalmıştı. Avrupa’yı harekete geçiren kaosun ardından İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ BİLMİŞTİ

11 ilde büyük yıkım yaratan 6 Şubat depremlerini bilmesiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü astrolog Ayça Bayrak Aydın’ın dünyada eşi benzeri görülmemiş Avrupa’daki bu krizi de 1 yıl öncesinden bildiği ortaya çıktı.

1 YIL ÖNCE UYARMIŞ

2024 yılında Fransa’yı işaret ederek ‘ohal’ uyarısı yaptığı paylaşımını hatırlatan Aydın, yeni uyarılar sıraladı.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’A SU KRİZİ

‘Keşmir hattında tarih yine tekerrür niyetinde’ diye belirten ünlü astrolog şunları söyledi: Hindistan ve Pakistan arasında su krizine dayalı kadim gerilim yeniden alevleniyor. 14 Mart’taki tutulma aksı hala etkin gölgesinde hesaplar görülüyor.

ÇARPICI TRUMP KEHANETİ

Öte yandan Donald Trump’ın Orta Doğu turuna ilişkin de bir varsayım yapan Aydın ‘Trump’ın Körfez ülkelerine planladığı yeni ziyaret, Ortadoğuda taşları yeniden yerinden oynatabilir. Diplomasi değil çıkar hesapları konuşuluyor. Zaman ince diplomatik satrançlara gebe’ dedi.