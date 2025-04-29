6 Şubat Depremlerini ve Avrupa’daki Kaosu Bilmişti! İki Ülkeyi Bekleyen Felaketi Açıkladı

Daha önce 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerini nokta atışı bilen ünlü astrolog Ayça Bayrak Aydın, Avrupa’da dün yaşanan elektrik kaosunu da 1 yıl öncesinden bildi. Ünlü astrolog, 2 ülkeyi bekleyen yeni felaket için uyardı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
6 Şubat Depremlerini ve Avrupa’daki Kaosu Bilmişti! İki Ülkeyi Bekleyen Felaketi Açıkladı

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika dün geniş çaplı elektrik kesintileriyle sarsılmış, tren ve uçak seferleri acilen durdurulmuştu.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Madrid'de metro hatlarında yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcular tahliye edilmiş, trafik ışıkları da devre dışı kalmıştı. Avrupa’yı harekete geçiren kaosun ardından İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

6 Şubat Depremlerini ve Avrupa’daki Kaosu Bilmişti! İki Ülkeyi Bekleyen Felaketi Açıkladı - Resim : 1

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ BİLMİŞTİ

11 ilde büyük yıkım yaratan 6 Şubat depremlerini bilmesiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü astrolog Ayça Bayrak Aydın’ın dünyada eşi benzeri görülmemiş Avrupa’daki bu krizi de 1 yıl öncesinden bildiği ortaya çıktı.

1 YIL ÖNCE UYARMIŞ

2024 yılında Fransa’yı işaret ederek ‘ohal’ uyarısı yaptığı paylaşımını hatırlatan Aydın, yeni uyarılar sıraladı.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’A SU KRİZİ

‘Keşmir hattında tarih yine tekerrür niyetinde’ diye belirten ünlü astrolog şunları söyledi: Hindistan ve Pakistan arasında su krizine dayalı kadim gerilim yeniden alevleniyor. 14 Mart’taki tutulma aksı hala etkin gölgesinde hesaplar görülüyor.

6 Şubat Depremlerini ve Avrupa’daki Kaosu Bilmişti! İki Ülkeyi Bekleyen Felaketi Açıkladı - Resim : 2

ÇARPICI TRUMP KEHANETİ

Öte yandan Donald Trump’ın Orta Doğu turuna ilişkin de bir varsayım yapan Aydın ‘Trump’ın Körfez ülkelerine planladığı yeni ziyaret, Ortadoğuda taşları yeniden yerinden oynatabilir. Diplomasi değil çıkar hesapları konuşuluyor. Zaman ince diplomatik satrançlara gebe’ dedi.

Etiketler
Deprem 6 Şubat depremleri Donald Trump Fransa Pakistan Hindistan İspanya Avrupa
Son Güncelleme:
Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler Kumru Yuva Yapınca İnşaata Ara Verdiler
İSPARK'a Ait 36 Otopark Mühürlendi: Çıkış Var, Giriş Yok İSPARK'a Ait 36 Otopark Mühürlendi: Çıkış Var, Giriş Yok
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Fransa'da Yangın Faciasında 3 Çocuk Öldü: Bakan Göktaş'tan Rizeli Aileye Başsağlığı Telefonu Fransa'da Çocuklarını Kaybeden Aileye Başsağlığı Telefonu
ÇOK OKUNANLAR
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti
Türkiye'nin Kalbindeki Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Beklenmedik Çöküş Türkiye'nin Kalbindeki Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Beklenmedik Çöküş
Emiralem'de Hasat Gecikmeli Başladı! Fiyatlar Tarlada 80, Markette 130 Liraya Satılıyor Emiralem'de Hasat Gecikmeli Başladı! Fiyatlar Tarlada 80, Markette 130 Liraya Satılıyor