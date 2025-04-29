İSPARK'a Ait Çok Sayıda Otopark 'Güvenlik' Gerekçesiyle Mühürlendi: İBB'den Açıklama Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSPARK tarafından işletilen çok sayıda otopark mühürlendi. İBB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, otoparkların güvenlik açısından risk taşıdığı ifade edildi. Öte yandan otoparklarda bulunan araçların çıkışına izin verildiği öğrenildi.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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İSPARK'a Ait Çok Sayıda Otopark 'Güvenlik' Gerekçesiyle Mühürlendi: İBB'den Açıklama Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği'nin 25 Şubat 2025 tarihli "Yangın Tedbirleri" konulu yazısı doğrultusunda, mülkiyetindeki taşınmazlarda kapsamlı güvenlik taramaları başlattı. Yangın güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen bu çalışmaların, 23 Nisan’da meydana gelen Silivri Depremi sonrasında başlatılan deprem güvenliği taramalarıyla eş zamanlı yürütüldüğü bildirildi.

İBB yetkilileri, yapılan ilk incelemelerde bazı İSPARK otoparklarının güvenlik açısından risk taşıdığının belirlendiğini ve bu nedenle söz konusu otoparkların geçici süreyle hizmete kapatıldığını açıkladı. Alınan tedbirlerin ardından otoparkların kademeli olarak yeniden açılacağı belirtildi.

İSPARK'a Ait Çok Sayıda Otopark 'Güvenlik' Gerekçesiyle Mühürlendi: İBB'den Açıklama Geldi - Resim : 1

İBB, hem yangın hem de deprem riskine karşı halkın güvenliğini öncelik alarak hareket ettiklerini vurgularken, kamuoyuna gösterdiği anlayış için teşekkür etti.

Öte yandan kapatılan otoparklarda bulunan araçların sürücüleri tarafından çıkarılmalarına izin verildiği öğrenildi.

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