Yeneroğlu'ndan '185 Gün' Tepkisi: Seçim Vaadi Ne Zaman Yerine Getirilecek?

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AKP'nin 2023 seçim beyannamesinde yer alan ve yurt dışından Türkiye'ye getirilen araçlar için geçerli olan 185 gün yurt dışında kalma şartının 30 güne düşürülmesi vaadinin hala hayata geçirilmemesine tepki gösterdi. Yeneroğlu, konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

Yeneroğlu, yurt dışındaki vatandaşlara verilen sözlerin tutulmasının bir güven meselesi olduğunu vurgulayarak, "Hükümet bugüne dek sadece kozmetik bazı düzenlemeler yaptı. Ancak bu, verilen sözlerin yerine getirilmediği gerçeğini değiştirmiyor" dedi.

Soru önergesinde, yurt dışından emekli vatandaşların araçlarını 4 yıl süreyle Türkiye'de tutabilmelerine imkân tanınmasına rağmen, 185 gün yurt dışında kalma şartının herkes için 30 güne düşürülmemiş olmasının nedenini sorguladı. Yeneroğlu ayrıca, verilen vaadin ne zaman yerine getirileceğini ve bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığını da gündeme taşıdı.

Milletvekili Yeneroğlu'nun Bakan Bolat'a yönelttiği sorular arasında, seçim döneminde Cumhurbaşkanı tarafından verilen sözün akıbeti, bu vaat için yürütülen çalışmaların olup olmadığı ve varsa takvimin kamuoyuyla ne zaman paylaşılacağı yer aldı.

Yeneroğlu, konuya dair daha önce de defalarca soru önergesi verdiğini hatırlatarak, hükümetin şimdiye kadar bu konuda "ciddiyetsiz" yanıtlar verdiğini ve hala somut bir adım atılmadığını dile getirdi.