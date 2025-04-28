DEVA Partili Karal, Okul Önündeki Trafik Kazalarını Bakan Yerlikaya'ya Sordu

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, öğrencilerin okula gidiş ve dönüş saatlerinde kazaların arttığını, çocuk ölüm ve yaralanmalarının da yükseldiğini söyleyerek, Bakan Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi sundu. Karal, savunmasız olan çocukların usulsüz bir trafik ortamında tehlikeli bir şekilde seyahat ettiğini anlattı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
DEVA Partili Karal, Okul Önündeki Trafik Kazalarını Bakan Yerlikaya'ya Sordu

Son dönemde sık sık gündeme gelen trafik kazaları artışı vatandaşı endişelendirirken, konu bu kez TBMM gündemine de taşındı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, özellikle savunmasız durumda olan öğrencilerin yaya geçidi ve trafik ışığı olmayan yolları kullanmak zorunda kalıp trafikteki usulsüzlükler nedeniyle kazalar meydana gelmesinden bahsetti.

DEVA Partili Karal, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi vererek, okul önlerinde ve çevresinde çok fazla kazanın yaşandığını ve çocukların yaşamı için büyük risk oluşturduğunu vurguladı. Okula gidişi ve dönüş saatlerinde bu kazaların ve çocuk ölümü ve yaralanmalarının arttığı belirten Karal, "Okul giriş ve çıkış zamanında okul önlerinde trafik akışının durdurulması, hız sınırının düşürülüp trafik denetimlerinin yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'YA 7 SORU

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karal, Bakan Yerlikaya’nın cevaplamasını istediği sorularını şöyle sıraladı:

1) Türkiye genelinde ‘okul önlerinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili güncel istatistikler’ nelerdir? Kaç öğrenci, okul önü ve çevresinde trafik kazalarına maruz kalmış, hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır?
2) Okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için trafiğin geçici olarak durdurulması veya kısıtlanması yönünde bir çalışma yapılmakta mıdır?
3) Okul bölgelerinde hız sınırlarının 20 km/s’ye indirilmesi, hız kesici kasislerin zorunlu hale getirilmesi, yaya geçidi çizgilerinin artırılması ve trafik ışıkları ile denetim sistemlerinin güçlendirilmesi için bir düzenleme planlanmakta mıdır?
4) Öğrencilerin güvenli geçişini sağlamak için okul giriş-çıkış saatlerinde yaya geçitlerinde trafik polisleri veya özel görevliler bulundurulması zorunlu hale getirilecek midir?
5) Özel araçlarla öğrenci almaya gelen velilerin neden olduğu trafik keşmekeşini engellemek için düzenleyici önlemler alınması düşünülmekte midir?
6) Servis araçlarının güvenli park ve hareket etmesini sağlamak için özel alanlar tahsis edilecek midir? Servislerin düzensiz şekilde öğrenci almasının önüne geçmek için denetimlerin artırılması planlanmakta mıdır?
7) Avrupa ülkelerinde uygulanan “okul saatlerinde okul çevresindeki yolların trafiğe kapatılması” modelinin ülkemizde de hayata geçirilmesi planlanmakta mıdır?

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