Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: Türkiye'de Kaç Göçmen Var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılında Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMEN SAYISI KAÇ?

Türkiye'deki göçmen sayısına dair çeşitli spekülasyonlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli olmak üzere topla 4 milyon 33 bin göçmenin yaşadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, Suriye'de iktidarın değiştiği 9 Aralık 2024 tarihinden itibaren ise Türkiye'den Suriye'ye dönüş yapanların sayısının ise 200 bine ulaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'ASLA MUHACİRLERİ GÖNDERMEYECEĞİZ DEMİŞTİM'

Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Hatırlayın, Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez Suriyeli öğrencileri Türkiye'den Suriye'ye göndereceğini söylemişti. O zamanlar ben de tam aksini söylemiştim. Asla biz Suriye'deki muhacirleri göndermeyeceğiz demiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Biz göçü onların anladığı manada değil, biz Mekke'den Medine'ye hicret olarak telakki etmiştik. Biz buna fırsat vermedik.

'BUNLAR BİZİM EVLATLARIMIZ'

Burada gördüğünüz küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız. Bizim yavrularımız. Ve öğretmenimiz de onları yetişirdiler, bugünlere getirdiler. Güzellik burada... Gerçekten ensar olmak ne kadar güzel bir şey işte burada...

Göç konusunda hassasiyetimiz var. Göç meselesi tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Her sene milyonlarca insan savaş, istikrarsızlık, terör, iklim değişikliği sebebiyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor.

'281 MİLYONDAN FAZLA GÖÇMEN VAR'

Şu an dünya genelinde 281 milyondan fazla göçmen var. Bunun 165 milyonu ise göçmen işçidir. Mülteci sayısı 120 milyona dayandı. Veriler her dakika 20 kişi çatışma nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda. Dünya nüfusunun yüzde 6'sı göçmen olarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır.

'DAKİKADA 20 KİŞİ GÖÇ EDİYOR'

Her dakikada en az 20 kişi çatışma, zulüm ve terörden dolayı göç ediyor. Dünya nüfusunun yüzde 3,6'sı göçmen olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Savaşlar bitmedikçe, krizler çözülmedikçe maalesef bu oranlar katlanarak artmaktadır.

'SON 10 YILDA 72 BİNDEN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ'

Hemen her gün umut yolcularının ölümüyle sonuçlanan kazanın haberini alıyoruz. Ege'de Akdeniz'de, botların içerisinde botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunları gördük ve yaşadık. İnsafsızca bunlar yapıldı. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç güzergahında hayatını kaybetti. Nice masumun hayatı organ ve fuhuş mafyası dahil insan tacirlerinin kanlı pençelerinde sönüp gitti.

'BATILI ÜLKELER TRAJEDİLERİ REKLAM MALZEMESİ OLARAK KULLANIYOR'

Dünyadaki her 100 mülteciden 75'ine düşük ve orta gelirli ülkeler ev sahipliği yapıyor. Suriye'deki zulümden kaçan insanların ezici çoğunluğu komşu ülkelere sığındı. Myanmar'daki katliamlardan Orta Afrika'daki iç savaşlara kadar her yerde aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Batılı ülkeler ya da kabul etikleri birkaç yüz kişi ile insani trajedileri reklam malzemesi olarak kullanıyor.

'İNSANLIK GÖREVİMİZ OLARAK TELAKKİ EDİYORUZ'

Tüm mazlumlar güvenli liman olarak her zaman Anadolu'nu gördü. Milletimizin kapısını çaldı. Bugün de kimin başı dara düşse yönünü önce Türkiye'ye dönüyor. Bundan sonra da şikayet etmiyoruz, insanlık görevimiz olarak telakki ediyoruz.

'4 MİLYON 33 BİN GÖÇMEN VAR'

Burada muhalefetin sık sık istismar ettiği bir konuyu da söylemek istiyorum. Muhalefetin iddia ettiği bir göçmen sayısı yoktur ve asla olmamıştır. 2 milyon 768 bini geçici koruma statüsündeki Suriyeli kardeşlerimiz 1 milyon 90 bini ikamet izni ile kalanlar olmak üzere 4 milyon 33 bin göçmen vardır.

'270 BİN DÜZENSİZ GÖÇMENİN GİRİŞİ ENGELLENDİ'

Kaçak göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi de ihmal etmiyoruz. Son 2 yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.

23 binin üzerinde göçmen ise gözaltına alınmıştır. Biz göç meselesine binlerce yıllık tarihimizle kadim bir gözle bakıyorum. Tahtımı, tacımı veririm ama bize sığınan mazlumu asla vermem. Bu söz bizim ecdadımızın sözüdür. Bu söze layık olmaya çalışıyoruz.

'SURİYE'YE DÖNENLERİN SAYISI 200 BİNE ULAŞTI'

Suriye'deki çatışmalar 8 Aralı 2024 itibariyle son buldu. Yeni bir yönetim Suriye'de iktidara geldi ve Suriye'yi ayağa kaldırmak için uğraşıyor. Suriye kendisini yavaş yavaş toparlıyor. 9 Aralık'tan bu yana Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bine ulaştı. Diğer ülkelerle birlikte bu sayı 900 binin üzerine çıkarak toplamda 931 bin 450 kişiye ulaştı.

'PEK ÇOK BADİRE ATLATTIK'

Tam 13.5 yıl boyunca çok ağır eleştirilere maruz bırakıldık. Ülkemizdeki mazlumları otobüslere doldurup ülkesine göndermekten Ankara ve Kayseri'de yaşanan alçakça provokasyona kadar pek çok badire atlattık. Hükümetimizi zor durumda bırakmak için her şeyi denediler. Sustular, izlediler, tek cümle dahi kurmadılar. Ama biz inancımıza ve insanlığımıza yakışanı yapmaktan vazgeçmedik. Bu millete bir daha Boraltan Köprüsü faciası gibi bir şey yaşatmayacağız dedik.

'IRKÇI PROVOKASYONLARA İZİN VERMEYECEĞİZ'

İnşallah bu tertemiz sicilimize leke sürdürmeyeceğiz. Irkçı provokasyonlara izin vermeyeceğimizi söylemek istiyorum. Bu süreçte hukukun, göçle ilgili temel politikalarımız dışına çıkan olursa gerekeni yapacağız kimsenin gözyaşına bakmayacağız.

'EKONOMİMİMZE ENTEGRE OLMUŞ GÖÇMENLERİ GÖRMELİYİZ'

Göçmenlerin ekonomimize katkısı faşist çevrelerin sözleri nedeniyle sağlıklı biçimde ortaya konup konuşulamadı. Kapalı kapılar ardında iş insanları, bize söylediklerini kamuoyu önünde dillendiremediler. Bu konuları önyargıdan uzaklaşarak konuşmalıyız. Ekonomimize entegre olmuş, tarıma destek veren göçmenleri görmeliyiz.

Bir avuç ırkçı lümpenin söylemlerine Türkiye'yi mahkum etmeyeceğiz. Elbette demografik gerçeğe dikkat edeceğiz. Değişen şartlara göre paradigmamızı yenilememiz şarttır. Gençlerimizi yabancı düşmanı akımlardan korumak konusunda size görev düşüyor. Gençlerimizi yakın zamanda nasıl zehirlediklerini gördük yaşadık. Siyasi ve toplumsal faturasını omuzlamak zorunda kaldık. Bu düşüncelerle programın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Kaynak: Haber Merkezi