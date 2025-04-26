DEVA Partili Elif Esen'den Bakan Memişoğlu'na 'Aile' Tepkisi: 'Sevgiyle Kurulur, Dayatmayla Değil'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun aile kurumuna ilişkin kullandığı ‘Eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz, aile olamıyorsunuz’ sözü tartışma yaratmış, tepki toplamıştı. Bakan Memişoğlu’na bir tepki de DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elif Esen’den geldi.

'HER EVLİLİK, BİR AİLEDİR'

Bu açıklamanın toplumda derin bir kırgınlık yarattığını ifade eden Esen, şunları söyledi: Aile, yalnızca biyolojik bağlarla değil; sevgi, dayanışma ve birlikte yaşama iradesiyle kurulur" dedi. Esen açıklamasında, "Çocuk sahibi olamayan aileler de ailedir. Bu ülkenin bir bakanı, kimseyi dışlayan bir dille konuşamaz. Dinimizde de aile; anne, baba ve varsa çocuklardan oluşan kutsal bir birliktelik olarak tanımlanır. Sevgi ve saygı bağıyla kurulan her evlilik, bir ailedir.

'KONTROLSÜZ SAĞLIK POLİTİKALARININ SONUCU'

‘Sayın Bakan’ın açıklamaları ne geleneklerimize ne de dini ve toplumsal değerlerimize uymaktadır’ diye belirten Esen ‘Aileyi güçlendirmek istiyorsanız, popülist açıklamalar yerine samimi ve bilimsel politikalar üretmelisiniz. Bugün sezaryen doğum oranlarının artması, normal doğumların azalması, kontrolsüz sağlık politikalarının bir sonucudur. Ne kadınları ne hekimleri ne de aileleri suçlayamazsınız’ dedi.