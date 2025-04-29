Sosyal Medyaya Damga Vuran Hasan Amca! Öyle Bir Şeyi Unuttu ki… 'Çıldıracağım Vallahi'

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hasan Akgül’ün hastane kontrolüne götürdüğü eşi Saadet Akgül’ü bindikleri otobüste unuttuğu anların sonrasında yaşadığı şok sosyal medyada gündem oldu.

Hasan Akgül, torunu Gürhan Akgül ile birlikte 25 Nisan günü şeker ve tansiyon hastası olan eşi Saadet Akgül'ü hastaneye muayene olmaya götürdü. Hastanede işi biten çift, eve dönmek için belediye otobüsüne bindi. İnecekleri durağa geldiklerinde Saadet Algül kalabalıktan aşağı inemedi.

'ÇILDIRACAĞIM VALLAHİ'

Eşini yanında göremeyen Hasan Akgül’ün o anları izleyenlere tebessüm ettirdi. Torunu Gürhan Akgül'ün, "Dede, babaannem nerede?" sorusuna Hasan Akgül'ün, "Allah aşkına yapma ya, indi mi? Of Allah'ım çıldıracağım ya, çıldıracağım vallahi, çıldıracağım. Gülme oğlum, gülme" diyerek yanıt verdi.

HİÇBİR YERDE İNMEZ

Gürhan Akgül'ün, "Ara, ara insin" sözlerine Hasan Akgül'ün yaşadığı panikle başına vurup, "Nerede inecek oğlum, hiçbir yerde inmez. Bu araba başka yere gidiyor ya" dediği anlar gündem oldu.

SİNİRLERİM, TEPEM ATTI

Olay sonrasında konuşan Hasan Akgül, yaşadıkları anları şöyle anlattı: Şehir Hastanesi'nden belediye otobüsüne bindik, Bursa'ya Emek'e gelmek için. Otobüs de acayip kalabalıktı. Aşırı kalabalıktı. Hastaneye giderken arkadaş olsun, yardımcı olsun diye torunumu da yanıma almıştım. Tam Emek'e geldik, çok kalabalık olduğu için indik. Eşim tam ortada kaldı. Kalabalık olduğu için çıkamadı dışarıya. O arada araba hareket etti. Toruna diyorum 'Gitti arabayla' diye o da gülüyor. O güldükçe benim sinirlerim, tepem attı.

'BENDE UNUTKANLIK VAR'

‘Öyle bir macera yaşattı bize, torun sağ olsun. Video çektiğini fark etmedim’ diyerek torununa tatlı tatlı sitem eden Hasan Akgül ‘Bende unutkanlık var. Eşimi daha önce unutmadım, ilk burada unuttum. 45 senelik evliyiz, seviyoruz birbirimizi. Trip attı bana, atmaz mı hiç’ dedi.

Kaynak: DHA