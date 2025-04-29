Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Ölü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 28 yaşındaki Umut Koç yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Ölü

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Bakırköy Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Umut Koç (28) hayatını kaybetti.

Saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada, Umut Koç’un kullandığı 16 AHH 444 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ş.Ü. (34) yönetimindeki 16 BNZ 029 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Koç ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Koç, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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