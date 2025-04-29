Denizli'de Şaşırtan Keşif! Tam 2 Bin Yıllık

Her keşifle şaşırtan arkeolojik kazılara bir yenisi daha eklendi Denizli’de Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı’nda Prof. Dr. Bilal Söğüt Başkanlığında yürütülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında 2 bin yıllık bir lahit mezar bulundu.

12 AY DEVAM EDİYOR

Mezarın yanında ise meyve, çiçek ve yapraklardan oluşan çelenk olduğu ortaya çıktı. Yeni keşif hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bilal Söğüt, ‘Bu çalışmalar Klasik, Hellenistik, Roma İmparatorluk ve Doğu Roma Dönemi yapılarına ilave olarak Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarında da gerçekleştirilmektedir. Antik kentin içinde antik yapıların yanı sıra Osmanlı Dönemi köy meydanı da ayağa kaldırılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Geleceğe Miras’ projesi kapsamında ara verilmeden sürdürülen bu çalışmalar, yılın on iki ayı boyunca devam etmektedir’ dedi.

'LAHİT ÜRETİM MERKEZİ OLABİLİR'

Kazı yapılan yerin antik dönemde lahit üretim merkezi olduğunun varsayıldığını belirten Söğüt şunları anlattı: Bu lahit antik dönemde kentin nekropol (mezarlık) alanında getirilip burada tekrar kullanılmıştı. Bu lahdin dış kısmında bulunan girlandı köşelerde koç başları orta kısımda boğa başları ve eroslar (antik dönemde aşk tanrısı) taşımaktadır. Girland betimlemeleri çam kozalağı, haşhaş, nar ve üzüm gibi meyveler ile yaprak ve çiçeklerden oluşmakta dönemin özelliği olarak olabildiğince gösterişli işlenmiş bir çelenkten oluşmaktadır. Üzerindeki mimari süslemelerine göre tarihi daha net olarak belirlenebilmektedir. Stratonikeia antik kentinde daha önce de lahit ve lahit parçaları bulunmuştu.

Kaynak: İHA