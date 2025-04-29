Denizli'de Şaşırtan Keşif! Tam 2 Bin Yıllık

Denizli’de Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı’nda yapılan kazılarda 2 bin yıllık lahit mezar ve meyve, çiçek, yapraklardan oluşan çelenk bulundu. Prof. Dr. Bilal Söğüt kazı yapılan yerin lahit üretim merkezi olabileceğini ifade etti.

Son Güncelleme:
Denizli'de Şaşırtan Keşif! Tam 2 Bin Yıllık

Her keşifle şaşırtan arkeolojik kazılara bir yenisi daha eklendi Denizli’de Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı’nda Prof. Dr. Bilal Söğüt Başkanlığında yürütülen arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarında 2 bin yıllık bir lahit mezar bulundu.

Denizli'de Şaşırtan Keşif! Tam 2 Bin Yıllık - Resim : 1

12 AY DEVAM EDİYOR

Mezarın yanında ise meyve, çiçek ve yapraklardan oluşan çelenk olduğu ortaya çıktı. Yeni keşif hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bilal Söğüt, ‘Bu çalışmalar Klasik, Hellenistik, Roma İmparatorluk ve Doğu Roma Dönemi yapılarına ilave olarak Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarında da gerçekleştirilmektedir. Antik kentin içinde antik yapıların yanı sıra Osmanlı Dönemi köy meydanı da ayağa kaldırılmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Geleceğe Miras’ projesi kapsamında ara verilmeden sürdürülen bu çalışmalar, yılın on iki ayı boyunca devam etmektedir’ dedi.

Denizli'de Şaşırtan Keşif! Tam 2 Bin Yıllık - Resim : 2

'LAHİT ÜRETİM MERKEZİ OLABİLİR'

Kazı yapılan yerin antik dönemde lahit üretim merkezi olduğunun varsayıldığını belirten Söğüt şunları anlattı: Bu lahit antik dönemde kentin nekropol (mezarlık) alanında getirilip burada tekrar kullanılmıştı. Bu lahdin dış kısmında bulunan girlandı köşelerde koç başları orta kısımda boğa başları ve eroslar (antik dönemde aşk tanrısı) taşımaktadır. Girland betimlemeleri çam kozalağı, haşhaş, nar ve üzüm gibi meyveler ile yaprak ve çiçeklerden oluşmakta dönemin özelliği olarak olabildiğince gösterişli işlenmiş bir çelenkten oluşmaktadır. Üzerindeki mimari süslemelerine göre tarihi daha net olarak belirlenebilmektedir. Stratonikeia antik kentinde daha önce de lahit ve lahit parçaları bulunmuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Denizli Kazı Mezar
Son Güncelleme:
GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı! İstanbul Depremiyle Kesilen Hatlar Sonrası O GSM Operatörü Abonelerini Hediyeye Boğdu GSM Operatörleri Yine Sınıfta Kaldı
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Siber Çetelerin Korkunç Tuzağı: Çalışamaya Gittiğiniz Ülkede Esir Olabilirsiniz Siber Çetelerin Korkunç Tuzağı: Çalışamaya Gittiğiniz Ülkede Esir Olabilirsiniz
Camdan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı Camdan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu Koç Holding Gelen Haberle Yıkıldı! Rekor Zarar Oldu, Kimse Bunu Beklemiyordu
Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak
Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti Trafik Sigortasında Yeni Düzenleme: Hasar Kriterleri Tümden Değişti
Tarım Arazisi Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat, Bunu Yapan Yandı Geçerli Olamayacak Tarım Arazisi Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat