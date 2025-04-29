Kocaeli'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'de jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, kokain ve esrar başta olmak üzere çok sayıda yasa dışı madde, silah ve yüklü miktarda para ele geçirildi. 1 kişi ise tutuklandı.

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Kocaeli'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı uyuşturucu operasyonunda önemli miktarda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir şüpheli tutuklandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda Gebze ilçesindeki iki farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda, 110 gram kokain, 3 gram esrar, 2 adet sentetik ecza, bir adet makineli tabanca, bir adet ruhsatsız tabanca, 30 adet tabanca fişeği, 2 bıçak, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile birlikte toplam değeri 600 bin TL olan nakit para ve ziynet eşyaları yakalandı.

Kocaeli'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu - Resim : 1

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.E.Ç. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan da şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

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Kaynak: İHA

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