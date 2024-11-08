Gıda Skandalında Bu da Oldu! Peynirde Dev Tehlike... İçinden Göz Damlasının Etken Maddesi Çıktı

Türkiye'de domuz, at, eşek eti skandallarının ardından gözler bir süredir Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği gıda listelerindeydi. Bakanlık, ifşa listelerini bir kez daha güncelledi. 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listelerine toplam 29 ürün eklendi.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine eklenen 17 gıda içinde köfte, inek kıyma, eritme peyniri, ginseng içeceği, gazlı içecekler, takviye edici gıda, ginseng macun, gazsız içecek, çikolata ve şekerleme yer aldı.

Buna göre, köfte ve kıymada tek tırnaklı eti; eritme peynirinde natamisin; ginseng içeceği, gazlı içecek ve takviye edici gıdada, ginseng macunda, çikolata ve şekerlemede ilaç etken maddesi tespit edildi.

İşte o gıdaların markaları:

'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine eklenen gıdalar arasında ise köfte, kıyma, et döner, kıymalı börek iç harcı, tereyağı, kaymak, yoğurt, takviye edici gıda, zeytinyağı ve eritme tost peyniri yer aldı. Buna göre, köfteden deri dokusu ve taşlık; kıymadan taşlık; et dönerden kanatlı eti; kıymalı börek iç harcından taşlık; yoğurttan bitkisel yağ ve jelatin; zeytinyağıdan tohum yağı çıktı. Kaymaktaki yağ oranının düşük olduğu, takviye edici gıdada beyan edilen etken maddenin olmadığı ve eritme tost peynirinde yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

İşte o gıdalar ve markaları:

Kaynak: Gerçek Gündem