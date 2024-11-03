Binlerce Ürün Apar Topar Geri Çağrıldı: Üzerindeki Etiket Başını Yaktı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), etiketleme hatası nedeniyle 10 binden fazla International Delight kahve kremasının gönüllü olarak geri çağrıldığını açıkladı. Bu geri çağırma, tüketici sağlığını koruma amacı taşımaktadır.
Kaynak: Haber Merkezi
International Delight, "Zero Sugar Peppermint Mocha" adıyla piyasaya sürülen kahve kremasının 10.000'den fazla şişesinin geri toplandığını duyurdu. Bu şişelerde, "sıfır şeker" etiketi olmasına rağmen şeker bulunduğu belirtildi.
SAĞLIK ÜZERİNDE RİSK OLUŞTURABİLİR
FDA, geri çağırmanın 12 Ekim itibarıyla Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Mississippi, New Mexico, Nebraska, Oklahoma, Tennessee, Texas ve Wisconsin'de geçerli olduğunu bildirdi.
Geri çağırma, yalnızca 25 Şubat 2025 tarihine kadar olan 32 onsluk şişeleri kapsıyor. FDA, durumu Sınıf II geri çağırma olarak sınıflandırarak, ürünün sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.
Etkilenen ürünleri satın alan tüketicilere, şişeleri aldıkları mağazalara iade ederek geri ödeme alabilecekleri bildirildi. Özellikle sağlık nedenleriyle şeker alımını izleyen bireylerin, bu ürünü kullanmamaları önerilmektedir.