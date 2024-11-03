Binlerce Ürün Apar Topar Geri Çağrıldı: Üzerindeki Etiket Başını Yaktı

Geri çağırma, yalnızca 25 Şubat 2025 tarihine kadar olan 32 onsluk şişeleri kapsıyor. FDA, durumu Sınıf II geri çağırma olarak sınıflandırarak, ürünün sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.

Etkilenen ürünleri satın alan tüketicilere, şişeleri aldıkları mağazalara iade ederek geri ödeme alabilecekleri bildirildi. Özellikle sağlık nedenleriyle şeker alımını izleyen bireylerin, bu ürünü kullanmamaları önerilmektedir.