Onsuz Yapamayan Çok... Ünlü Marka Bize Yıllarca Ne İçirmiş! Kahve Eşlikçisinin İçindekiler Şoke Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşa ettiği listeler sonrası tüm Türkiye ürünlerden çıkanları konuşuyor. Gıda Dedektifi adlı sosyal medya hesabı da ürünlerin içeriklerini incelemeye devam ediyor. Son yayımladıkları incelemenin konusu ise Nestlé Türkiye tarafından Tayland’dan ithal edilen 'Coffee Mate' oldu.

'Kahve beyazlatıcısı' olarak piyasaya sürülen ürünün içinde glikoz şurubu, tam hidrojenize yani margarin formunda palm yağı ile asitlik düzenleyici katkı maddeleri bulundu. Gıda Dedektifi tarafından yapılan inceleme şöyle:

"Temelde glikoz şurubu ve palm yağından ibaret üründe bu haiyle 100 gr’da 56 gr karbonhidrat ve 35 gr yağ bulunuyor. Buna göre ürün %91 oranında glikoz şurubu temelli karbonhidrat ile tam hidrojenize palm yağı içeriyor. Üründe ayrıca doymuş yağ oranı da dikkat çekiyor! Ürün 100 gr’da içerdiği 35 gram yağın, 32 gramının doymuş yağdan geldiği görülüyor. Buna göre üründen alınan kalorinin %52 gibi yüksek oranda doymuş yağdan geldiği hesaplanıyor. Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre bu oranın sağlıklı bir tüketim için %10’u kesinlikle geçmemesi öneriliyor.

Bunun yanında üründe süt namına sadece süt proteini yer alırken, katkı maddelerinin arasında geçiştirilen bu “protein” kaynağının oranı da beyan edilmiyor. Fakat besin değerleri tablosunda ürünün 100 gr’da 2 gr protein içerdiği ve bu haliyle 5 gr’lık tek porsiyon üründe sadece 0,1 gr protein bulunduğu anlaşılıyor. Üründe ayrıca topaklanma önleyici, emülgatörler ve içeriği beyan edilmeyen aroma vericiler bulunuyor. Bu haliyle ürüne süt ve krema tadını veren yapay aroma vericilerin etkisiyle üründen “kremamsı” bir tat alınırken, aslında kahveniz ürünün yasal ismi gibi sadece beyazlatılmış oluyor. Ürünün sadece Türkiye’de değil, diğer ülkelerde de krema niteliğinde değil, kahve beyazlatıcısı ismiyle satışa sunulduğunu da belirtelim."

İşte ürünün içeriği ve besin değerleri:

İçindekiler: Glikoz şurubu, Tam hidrojenize bitkisel yağ (Palm çekirdeği), Asitlik Düzenleyici (Disodyum fosfat, Trisodyum sitrat, Sodyum polifosfat), Süt proteini, Topaklanmayı önleyici (Kalsiyum karbonat), Emülgatörler (Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri, Yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri), Tuz, Aroma vericiler

Nestlé Coffeemate Kahve Beyazlatıcısı Besin Değerleri (5 gr için)

Enerji 27 kcal

Karbonhidrat 2,8 gr

Yağ 1,7 gr

Protein 0,1 gr

Lif Yoktur

Kaynak: Gerçek Gündem