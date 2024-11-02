Gıda Güvenliği Uzmanı Açıkladı: Markette Satılan En Tehlikeli Ürün Bakın Hangisiymiş
Yıkanmış ve paketlenmiş yeşilliklerin, dışarıdan gelen bakterilere karşı daha savunmasız olduğunu vurgulayan gıda uzmanı, markette satılan en tehlikeli ürünü açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gıda güvenliği uzmanları, marketlerde satılan bazı ürünlerin, özellikle de kavun gibi meyvelerin ve yıkanmış paketlenmiş yeşilliklerin, E. coli bakterisi taşıma riski konusunda uyarıyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD'de yaşanan ve bir can kaybına neden olan büyük bir E. coli salgını, bu konudaki endişeleri daha da artırdı.
EVDE TEKRAR YIKANMASI GEREK
McDonald's'taki E. coli vakalarının 13 eyalete yayılmasıyla başlayan bu sağlık krizi, uzmanları market raflarındaki gizli tehditlere odaklanmaya itti. Gıda güvenliği uzmanı Barbara Kowalcyk, marketlerin, özellikle de manav reyonlarının, E. coli bakterileri için ideal üreme alanları olabileceğini belirtiyor. Yıkanmış ve paketlenmiş yeşilliklerin, dışarıdan gelen bakterilere karşı daha savunmasız olduğunu vurgulayan Kowalcyk, tüketicileri bu ürünleri evde tekrar yıkamaları konusunda uyarıyor.
MARKETLERDEKİ EN TEHLİKELİ ÜRÜN
Profesör Darin Detwiler ise dikkatleri kavun üzerinde topluyor. Kavunun dış kabuğunun bakterileri barındırabileceğini ve bu nedenle marketlerdeki en tehlikeli ürünlerden biri olduğunu ifade eden Detwiler, kavunun mükemmel bir pH seviyesine sahip olmasına rağmen, dış yüzeyinin yeterince temizlenmesinin zor olduğunu belirtiyor.
Uzun süre açıkta kalan meyveler de bakteri riski taşıyor. Profesör Don Schaffner, açık büfelerdeki dilimlenmiş meyvelerin fiziksel görünüşleri normal olsa bile, içlerinde büyük miktarda bakteri barındırabileceğini söylüyor.
BELİRTİLERİ NELER?
E. coli bakterisi, mide bulantısı, kusma, ishal ve hatta kanlı dışkı gibi belirtilere neden oluyor. Bu bakteri, özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük bir sağlık sorunu oluşturuyor ve her yıl yüz binlerce insanın ölümüne neden oluyor.
E. coli'den korunmanın en etkili yolu, hijyene dikkat etmek. Özellikle yemek hazırlamadan önce ve sonra, tuvaleti kullandıktan sonra ve hayvanlara dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkamak büyük önem taşıyor.