Gıda Güvenliği Uzmanı Açıkladı: Markette Satılan En Tehlikeli Ürün Bakın Hangisiymiş

MARKETLERDEKİ EN TEHLİKELİ ÜRÜN

Profesör Darin Detwiler ise dikkatleri kavun üzerinde topluyor. Kavunun dış kabuğunun bakterileri barındırabileceğini ve bu nedenle marketlerdeki en tehlikeli ürünlerden biri olduğunu ifade eden Detwiler, kavunun mükemmel bir pH seviyesine sahip olmasına rağmen, dış yüzeyinin yeterince temizlenmesinin zor olduğunu belirtiyor.

Uzun süre açıkta kalan meyveler de bakteri riski taşıyor. Profesör Don Schaffner, açık büfelerdeki dilimlenmiş meyvelerin fiziksel görünüşleri normal olsa bile, içlerinde büyük miktarda bakteri barındırabileceğini söylüyor.