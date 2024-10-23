Gıda Skandalı Kıyafetlere Sıçradı... Bu Ürünleri Sakın Almayın! Bakanlık Toplatmaya Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda skandallarını ifşa etmesi sonrası Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile sağlıksız ürünleri kamuoyu ile paylaşıyor. Bakanlık, özellikle çocuklarda boğulma ve yaralanmaya sebebiyet verebilecek kıyafetleri tespit ederek bunların toplatılmasını istedi.

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Gıda Skandalı Kıyafetlere Sıçradı... Bu Ürünleri Sakın Almayın! Bakanlık Toplatmaya Başladı

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden sağlığı tehdit eden ürünleri ifşa ediyor. Bakanlık tespiti yapılan söz konusu ürünlerin piyasaya arzını yasaklayarak toplatıyor. Bakanlık son olarak ise 5 ürün hakkında toplatma kararı çıkardı. Bakanlık, özellikle çocuklarda boğulma ve yaralanmalara sebebiyet verebilecek kıyafet ve yürüteçleri tespit ederek bunların toplatılmasını istedi.

GÜBİS üzerinden ifşa edilen güvensiz ürünler arasında "Ant Kidswear" markası ile kız çocukları için üretilen pembe renkteki şortlu takım da yer aldı. Kıyafetin "Serbest uçlar boyunca düğümler ve üç boyutlu süslemelere izin verilemez. Boyun, göğüs ve üst kısmında dekoratif kordon kullanımı, serbest uçlar 7.5 santimetreden daha uzun olamaz" hükümlerine aykırı olduğu ve yaralanmalara sebebiyet verebileceği tespit edildi.

Gıda Skandalı Kıyafetlere Sıçradı... Bu Ürünleri Sakın Almayın! Bakanlık Toplatmaya Başladı - Resim : 1

Ayrıca "Miss Mariana" marka çocuk elbisesinin de çocuk kıyafeti üretim standartlarında yer alan "Dekoratif kordon içerecek şekilde tasarlanmamalıdır, üretilmemelidir" maddesine aykırılık teşkil ettiği ve yaralanmalara yol açabileceği ifade edildi.

Gıda Skandalı Kıyafetlere Sıçradı... Bu Ürünleri Sakın Almayın! Bakanlık Toplatmaya Başladı - Resim : 2

"Sun Surf" marka bikininin de kordon ipleri uzunluğu açısından boğulmaya sebebiyet verebileceği belirlendi.

Gıda Skandalı Kıyafetlere Sıçradı... Bu Ürünleri Sakın Almayın! Bakanlık Toplatmaya Başladı - Resim : 3

"Baby 2 Go" marka yürütecin ise statik dayanıklılık ve mekanik tehlikeler hükümlerine aykırılık teşkil ettiği ve kullanan bebeklerde boğulma ve yaralanmalara yol açabileceği şüphesiyle toplatılmasına karar verildi.

Gıda Skandalı Kıyafetlere Sıçradı... Bu Ürünleri Sakın Almayın! Bakanlık Toplatmaya Başladı - Resim : 4

Bakanlık son olarak "Halka Altın Renk Piercing" marka bir üründe aşırı nikel tespiti kapsamında kimyasal ürüne rastlandığını ve bunun da acil toplatılmasını kararlaştırdı.

Gıda Skandalı Kıyafetlere Sıçradı... Bu Ürünleri Sakın Almayın! Bakanlık Toplatmaya Başladı - Resim : 5

Vatandaşlar eğer GÜBİS üzerinden toplatma kararı çıkarılan bir ürünü almış bulunuyorsa ürünü aldıkları yere giderek bu ürünü iade ederek paralarını alma ya da başka bir ürünle değiştirme haklarına sahip bulunuyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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