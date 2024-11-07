Taksim’de Su Borusu Patladı
İstanbul Taksim’de yapılan çalışma sırasında patlayan su borusu vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Taksim’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışmaları sırasında iş makinesinin borusu patladı. Patlamanın ardından yollar sular altında kalırken, vatandaşlar su birikintisi nedeniyle güçlük çekti.
Suyun patladığı kısım iş makinesi tarafından kapatılarak suyun yükselmesi önlenmeye çalışıldı.
İSKİ ekipleri, çalışmalarını devam ettirirken çalışmalar nedeniyle bölgede trafikte aksamalar yaşandı.
Kaynak: İHA
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