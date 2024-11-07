Taksim’de Su Borusu Patladı

İstanbul Taksim’de yapılan çalışma sırasında patlayan su borusu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Taksim’de Su Borusu Patladı

Taksim’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışmaları sırasında iş makinesinin borusu patladı. Patlamanın ardından yollar sular altında kalırken, vatandaşlar su birikintisi nedeniyle güçlük çekti.

Taksim’de Su Borusu Patladı - Resim : 1

Suyun patladığı kısım iş makinesi tarafından kapatılarak suyun yükselmesi önlenmeye çalışıldı.

İSKİ ekipleri, çalışmalarını devam ettirirken çalışmalar nedeniyle bölgede trafikte aksamalar yaşandı.

Kaynak: İHA

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