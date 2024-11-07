CHP'liler Yine Esenyurt Belesiyesi'ne Alınmadı: 'Bugün Kimse Geri Çekilmeyecek'

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanarak yerine kayyım atanmasının ardından CHP’nin başlattığı ‘Adalet Nöbeti’ sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın da aralarında olduğu heyet, bugün de Esenyurt Belediye binasının önüne gelerek içeri girmek istedi. Ancak, CHP’li isimler belediye önünde bugün de polis barikatı ile karşılaştı.

CHP’lilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, Nazlıaka, polis barikatına tepki gösterdi. Nazlıaka, "Biz şu anda yasadışı bir şey yapmıyoruz. Ortada yasa da yok. Hangi gerekçeyle bizi içeri almıyorsunuz. Bunu öğrenmek istiyoruz. Bugün içeri gireceğiz. Bugün kimse geri çekilmeyecek" ifadelerini kullandı.

'KURTULMUŞ'UN YANITINI BEKLİYORUZ'

Suat Özçağdaş ise, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u aradıklarını belirterek, “Kendisi şu an Brezilya'da olduğunu, İçişleri Bakanı ile görüşeceğini söyledi. Burada çok ciddi bir hukuksuzluk var. AK Partili belediyeleri ve burayı soyup soğana çeviren eski belediye başkanını içeri alıyorlar ancak CHP'li milletvekillerini ve belediye meclis üyelerine almıyorlar. Parti örgütümüz, milletvekillerimiz burada. Bizi hukuksuz şekilde içeri almayan emniyet müdürü hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Günün sonunda AK Parti diyor ki 'ben buraya çöktüm sizin de girmenize izin veremem'. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un yanıtını bekliyoruz şu an” dedi.