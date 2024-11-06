Esenyurt Belediyesi'nin Kayyım Başkanı Can Aksoy İlk Toplantısını Yaptı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine atanan kayyım başkan Can Aksoy ilk toplantısını gerçekleştirdi. O anlar belediyenin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Esenyurt Belediyesi'nin Kayyım Başkanı Can Aksoy İlk Toplantısını Yaptı

"Terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklanan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in koltuğuna Beyoğlu kaymakamıyken İstanbul vali yardımcısı yapılan Can Aksoy kayyım olarak getirildi.

Aksoy, belediye başkan yardımcıları Oktay Kılıç, Osman Yalçın ve Murat Düzgün’ü görevden aldı. Bu kararın ardından Esenyurt Belediyesi'nde belediye meclisinin de kayyım kararıyla askıya alındığı ortaya çıktı.

Can Aksoy, kendi seçtiği 3 üyesi ile ilk kez toplantı yaptı. Belediyenin sosyal medya hesabından "Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Can Aksoy'un başkanlık ettiği, encümenimizin memur üyeleri ile yapılan ilk Belediye Encümen Toplantısı gerçekleştirildi" notuyla fotoğraf paylaşıldı.

Esenyurt Belediyesi'nin Kayyım Başkanı Can Aksoy İlk Toplantısını Yaptı - Resim : 1

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Kaynak: DHA

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