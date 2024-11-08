CANLI BLOG | Narin Cinayeti Davasında İkinci Gün: İşte Dakika Dakika Gelişmeler

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, dün 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mahkeme Narin’in babası Arif Güran'ın ‘müşteki’, aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise ‘tanık’ sıfatıyla katılması için ‘zorla getirme’ kararı çıkarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da ‘müşteki kurum’ sıfatıyla duruşmaya davet edildi. Gazeteci Emrullah Erdinç duruşmada yaşananları dakika dakika aktarıyor.

12.00 ÇOCUKLAR DİNLENİYOR

26 tanıktan şu ana kadar 5'i dinlendi. Geri kalan 21 tanık arasında Narin'in arkadaşı çocuklar da var. Tanık çocuklar, SEGBİS sistemi üzerinden uzaktan bağlanarak duruşmaya katılıyor.

Şu an çocuk M.E.G dinleniyor. Psikolog eşliğinde sorular soruluyor.

11.40 SALİM SİZİ YÖNLENDİRDİ Mİ?

Hakim: Kadınlar arasında kavga neden çıktı?

Maşallah Güran: Narin'in bulunduğu gün Hülya komutan geldi, Yüksel'e "başın sağ olsun" dedi Yüksel de "bana söz vermiştin hani benim Narin'im" dedi. Ambulansa aldılar, ben de o "Narin'i hangi şerefsiz öldürdüyse Allah belasını versin" dedim.

Hakim: "Herkes her şeyi biliyor beni konuşturmayın" demişsin.

Maşallah Güran: Hayır öyle söylemedim.

Hakim: Kızını susturan oldu mu?

Maşallah Güran: Hayır olmadı.

Hakim: Salim sizi yönlendirdi mi yalan beyanda bulunun diye?

Maşallah Güran: Hayır.

Hakim: O günkü videoda Narin 14.00'te size gelmiş, koşarak gidiyor. Ne gördü?

Maşallah Güran: Bir şey görmedi

Hakim: O saatler sırasında Salim evinize geldi mi?

Maşallah Güran: 18 gibi geldi, amcası olan Hüseyin Güran’ın elini öptü

Hakim: Narin'i Salim öldürmüş olabilir mi, panik var mı?

Maşallah Güran: Yok.

Hakim: Nevzat'ı tanıyor musun?

Maşallah Güran: Komşumuzdur. Bu saatten sonra artık iyi olmaz

Hakim: Salim, Yüksel ve Enes öldürmüş olabilir mi?

Maşallah Güran: Yok, bir fiske bile vurmazlar.

11.00 SALİM, NEREYE GÖNDERDİ?

Tutuklu sanıklardan Muhammet Kaya tanık olarak geldi.

Muhammet Kaya: Enes dayımın oğlu, Salim dayım olur.

Hakim: Terliği bulduğun güne gelelim.

Muhammet Kaya: Süt almaya giderken terliği gördüm es geçtim sütü aldım dönüşte tekrar terliği gördüm alayım dedim aldım.

Hakim: Oradan yüzlerce kişi geçti kimse görmedi de sen nasıl gördün? Acaba sana başka biri söylemiş olabilir mi?

Muhammet Kaya: Terliği aldım eve geçtim. Evde toplantı yapılacaktı komutan bağırıyordu ben de ona yardımcı olayım dedim sonra arabaya bindik Osman arabada terliği fark etti Baran'a atalım dedi fotoğrafı attı.

Hakim: Terliği unutmak biraz ilginç belki o yüzden tutuklusun. Neden herkese göstermedin?

Muhammet Kaya: Unuttum o panikle Yüksel terliği gösterince ben olabilir dedim ki kızın terliği vardı ama sonra baktık numarası farklı. Anladık Narin'in olmadığını.

Savcı: Salim seni bilmediğin biri ile ayın 22'sinde bir yere göndermiş. Neresi orası?

Muhammet Kaya: Bilmiyorum, belki dayım istihbarattan biri ile göndermiştir beni.

10.45 İŞKENCE İDDİASI

Sanık avukatları soruyor: Kolluk kuvvetlerinden kötü muamele gördün mü?

Osman Güran: Düz duvara tutup zor kullanma ve tırnakların çekilmesi gibi muamele gördük.

Hakim: Neden şikayetçi olmadın?

Osman Güran: Biz Narin'in katilinin bulunmasını istiyorduk.

Avukat: Enes'in gözünde morluk var mıydı?

Osman Güran: Yoktu, görmedim.

10.40 TERLİK DETAYI

Narin'in amcasının oğlu Osman Güran tanık kürsüsünde.

Hakim: Aramalarda terlik bulunmuş.

Osman Güran: Terliği Muhammet köy yolunun üstünde almış arabaya. Benim yanıma getirdi ben de Baran'a fotoğrafını attım.

Hakim: Çok ilginç değil mi terliği bulup haber vermemesi?

Osman Güran: Bilmiyorum, öyle dedi. Muhammet buldu deyince araba ile oraya gittik.

Savcı: Annen kadınlar kavgasında Yüksel’i suçlamış.

Osman: Bilmiyorum.

10.30 O SORU SORULDU

Salim Güran'ın avukatı: Ali Rıza Güran, Bahtiyar ailesine para teklif etti mi?

Baran Güran: Asla, asla.

Salim Güran'ın avukatı: Salim Güran nasıldı?

Baran Güran: Amcam sürekli jandarmanın yanında arama yapıyordu

Salim Güran'ın avukatı: Salim Güran yeğenlerini döver mi?

Baran Güran: Asla, hiç dövmez.

Salim Güran'ın avukatı: Amcan ile annen arasında ilişki olduğu iddia ediliyor. Enes görse ne yapardı?

Baran Güran: Kafasına sıkardı.

Baran Güran'ın sorgusu tamamlandı.

10.25 HASTANEYE KALDIRILIYOR

Narin Güran'ın babası duruşmada fenalaştı. Baba Güran hastaneye kaldırılıyor.

10.15 'NORMAL BİR DURUM'

Aile Bakanlığı avukatı: Sence ne oldu?

Baran Güran: Biz kardeşimin kaçırıldığını düşündük.

Aile Bakanlığı avukatı: 19 gün kardeşin aranıyor. Aileniz yanlış yönlendiriyor, ne diyorsunuz?

Baran Güran: Benim ailem karakol görmemiştir o yüzden yanlış ifade vermiş olabilirler.

Aile Bakanlığı avukatı: Enes madde kullanıyor mu şiddet uygular mı?

Baran Güran: Kesinlikle öyle bir şey yok.

Aile Bakanlığı avukatı: Kolunu ısırdı.

Baran Güran: Ben de kolumu duvara vurdum, bundan haberiniz var mı? Normal bir durum bu.

10.12 KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Avukat cezaevindeki kardeşi Enes ile yaptığı kamera görüntülerini sordu

Baran Güran: Kamera görüntüsü çok yayıldı nerden yayıldı bilmiyorum kardeşime dik dur dedim moral vermek için. Cezaevinde olduğu için sahipsiz mi bırakalım?

10.10 NARİN'İN DEFNEDİLMESİ

Nahit Eren: Biz Narin’in köyde defnedilmesini istemiyorduk. Sen o zaman ne dedin?

Baran Güran: Ben köy dışında bir yere defnedilmesini istemiyorum dedim.

Nahit Eren: Ben sana söyleyeyim, ne dediğini? "Bu konuda benim ve babam dışında başkası söz hakkı söyleyemez" dedin.

Baran Güran: Evet, doğru dedim.

Nahit Eren: Aile büyüğü biziz, biz karar veririz dedin yani?

09.50 BABA FENALAŞTI

Avukat Nahit Eren: Biz sorgu yaparken sen dışardaydın Salim Güran "Sen neyin peşindesin?" dedi. Baran'ın da benim peşinde olduğum şeyin peşindeyim.

Bu esnada baba Arif Güran yine ağlamaya başladı.

Avukat Nahit Eren: Arif bey lütfen benim neyin peşinde olduğumu söylemem lazım, benim amacım; yaşamıma da neden olsa 3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana adli tıpta kardeşini göstermedim, o kokuyu alma diye. Sende mis kokusuyla kalsın diye.

Arif Güran haykırmaya başladı. Baran Güran üstüne yürümek istedi. Baran babasını durdurdu.

Arif Güran kızım katledilmiş sen ne diyorsun diye haykırarak duruşma salonundan çıkartıldı.

Güran ailesi mensupları, Nahit Eren için "Onu istemiyoruz" dedi. Mahkeme başkanı duruşmayı izleyen Güran ailesi fertlerinin yanına gitti sakinleştirmeye çalışıyor.

09.35 BARAN GÜRAN ÇAĞIRILDI

Narin'in tutuksuz olan abisi Baran Güran salona çağrıldı.

Mahkeme Başkanı: Annen, amcan ve kardeşin sanık, tanıklık yapmama hakkın var.

Baran Güran: Tanıklık yapacağım. Erzurum'da çalışıyorum, saat 7-8 gibi kardeşim Muhammet aradı Narin'in kaybolduğunu söyledi. Ben de eve geldim caminin orada toplanmışlardı sonra 112'yi aradım.

Hakim: Amcanın evine kamera kurulmuş gizli toplantı yapılmış

Baran Güran: Gizli toplantı evde mi olur? Bakan geliyor evi boşaltın diyorlardı Bakan geliyordu gizli toplantı olsa köyde olmazdı.

Hakim: Kadınlar kavgası

Baran Güran: Ben orada değildim.

Hakim: Kadınların ağzı kapatılıyor konuşmasın diye

Baran Güran: Herkes gergin

Hakim: "Erkekler yaptı neden susuyorsunuz" diye kadınlar söylemiş.

Baran Güran: Herkes gergin o gerginlikle söylenmiştir.

Hakim: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu?

Baran Güran: Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi ölse ben bilirdim dedi kaçırılmış dedi biz de kaçırılmış sandık.

09.00 ADLİYEDELER

Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında yeniden adliyeye getirildi.