Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Kütahya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Kütahya'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Kütahya'da Deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 18.58'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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