Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Kütahya'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Kütahya'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 18.58'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 15, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/2PSgarZtr4
15.06.2025, 18:58:09 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.5 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi