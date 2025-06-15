Babalar Günü'nde Yürek Yakan Olay! Tatil İçin Gelmişlerdi; Baba Oğul Salda Gölü'nde Boğularak Can Verdi
Burdur’da Salda Gölü’nde Babalar Günü'nde kahreden bir olay meydana geldi. Hüseyin Aybalık ve oğlu Berat Kaan Aybalık tatil için gittikleri Salda Gölü’nde bir süre sonra gözden kayboldu. AFAD ekipleri kıyıdan 60 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte baba oğulun cansız bedenine ulaştı.
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Ankara’dan tatile gelen 40 yaşındaki Hüseyin Aybalık ve 12 yaşındaki oğlu Berat Kaan Aybalık, saat 18.00 sıralarında Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girdi.
Gölde yüzen baba oğul bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Gölde botla arama tarama faaliyetine başlayan AFAD ekipleri kıyıdan 60 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte baba oğulun cansız bedenine ulaştı. Cenazeler sahile çıkarılırken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA
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