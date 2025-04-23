Vatandaşlar Depremin Ardından Müze Gazhane'ye Sığındı, Mahir Polat O Görüntüleri Paylaştı: 'Tam Bunu Anlatmaya Çalışıyordum...'

İstanbul'u sarsan depremlerin ardından vatandaşlar Müze Gazhane'ye sığındı. Müze Gazhane'yi İstanbullulara kazandıran isimlerden olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, o görüntüleri paylaşarak, "Tam bunu anlatmaya çalışıyordum. Tarihi eserler ve bahçeler kimsenin malı değil, tüm İstanbullularındır, hepimizindir. Restore ettiğimiz tüm tarihi eserler tüm kamusal alanlar iyi günde de kötü günde de İstanbulluların bahçesidir" dedi.

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İstanbul, Silivri açıklarında en büyüğü 6,2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. Deprem sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar kendilerini parklara, sokaklara ve deprem toplanma alanlarına attı. İstanbul'daki dikkat çeken bir sığınma alanı ise Müze Gazhane oldu.

Müze Gazhane'nin restorasyonunda yer alan isimlerden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Gazhane'de toplanan vatandaşların görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

'BUNU ANLATMAYA ÇALIŞIYORDUM'

"Tam bunu anlatmaya çalışıyordum. Tarihi eserler ve bahçeler kimsenin malı değil, tüm İstanbullularındır, hepimizindir. Hepimizin bahçesi Kadıköy Gazhane’de deprem sonrası toplanan, kendi kararlarıyla burayı deprem toplanma alanına çeviren mahalleli dostlarımıza çok sevgilerimi gönderiyorum. Restore ettiğimiz tüm tarihi eserler, tüm kamusal alanlar iyi günde de kötü günde de İstanbulluların bahçesidir. Hepimize çok çok geçmiş olsun."

Kaynak: Haber Merkezi

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