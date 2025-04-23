Çorum'da Çocuklar Balon Uçurdu

Çorum'da çocuklar, İsrail'in saldırıları altında bulunan Filistin'deki kardeşlerinin özgürlüklerine kavuşması için gökyüzüne balon bıraktı.

Kent Meclisinin organizasyonuyla çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hürriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

"Özgürlük balonları Filistin için uçuyor" temalı etkinlikte, Filistin bayrağının renklerinden balonlarla, Gazi Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüyen çocuklar, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Hitit Üniversitesi öğrencisi Filistinli Mahmoud Salim, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de çocukların çok zor durumda olduğunu söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların neşeyle oyunlar oynadığını belirten Salim, "Filistin'de çocuklar gökyüzüne bakıyor, barışı düşlüyor. Onlar da bizler gibi oynamayı, koşmayı hak ediyor." dedi.

Kaynak: AA