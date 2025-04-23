Diyarbakır'da 6 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Diyarbakır'da 6 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan huzur ve asayiş uygulamasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce gün içerisinde yapılan huzur ve asayiş uygulamasında eğlence mekanları, metruk binalar ve park bahçelerde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 40 gram kenevir, 70 sentetik ecza maddesi, ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca kimlik denetimlerinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğer 5 zanlı da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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