Ölüm Hayvan Otlatırken Yakaladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hayvan otlatmak için dağlık alana çıkan yaşlı adam geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

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Ölüm Hayvan Otlatırken Yakaladı

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde yaşayan İsmail Sarıyer, (70) Topaktaş bölgesinde hayvanlarını otlattığı esnada kalp krizi geçirdi.

Yoldan geçenlerin yaşlı adamı yerde hareketsiz olarak görmesi sonrası durum sağlık ekiplerine iletildi. İhbarla olay ulaşan gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerde Sarıyer’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sarıyer’in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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