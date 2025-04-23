Jandarma Ekiplerinden 'Kask' Bilgilendirmesi

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipler motosiklette kask kullanımının önemine dikkat çekerek 135 vatandaşı bilgilendirdi.

Jandarma Ekiplerinden 'Kask' Bilgilendirmesi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen güvenli trafik eğitimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede saha çalışmalarına devam eden ekipler, Efeler ilçesi Kadıköy, Kardeşköy, Kuyucular ve Şevketiye mahallelerinde bulunan kahvehanelerdeki 135 vatandaşla bir araya geldi.

Jandarma Ekiplerinden 'Kask' Bilgilendirmesi - Resim : 1

Trafik Jandarması tarafından vatandaşlara motosiklet kullanımı ile ilgili kask takılmasının önemi, motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması, hız kuralları, yağışlı ve sisli havalarda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı. Trafik bilincinin oluşması hedefiyle yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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