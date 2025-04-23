Hayvan Otlatırken Kalp Krizi Geçirdi, Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dağda hayvanlarını otlatan yaşlı adam kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Hayvan Otlatırken Kalp Krizi Geçirdi, Hayatını Kaybetti

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde yaşayan İsmail Sarıyer (70) Topaktaş mevkiinde hayvanlarını otlattığı esnada kalp krizi geçirdi.

Yoldan geçenlerin yaşlı adamı yerde hareketsiz olarak görmesi sonrası durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerde Sarıyer’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sarıyer’in cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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