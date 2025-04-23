Ağrı'yı Dolu Vurdu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren yağışla, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Diyadin ilçesinde öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Trafikte aksamalar yaşanırken, bazı araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede önümüzdeki günlerde benzer yağışların görülebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA