Ağrı'yı Dolu Vurdu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yürekleri ağza getirdi.

Son Güncelleme:
Ağrı'yı Dolu Vurdu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren yağışla, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Diyadin ilçesinde öğle saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Trafikte aksamalar yaşanırken, bazı araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede önümüzdeki günlerde benzer yağışların görülebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Azerbaycan’dan Türkiye’ye Geçmiş Olsun telefonu Azerbaycan’dan Türkiye’ye Geçmiş Olsun telefonu
Özgür Özel ve Vatandaşlar Anıtkabir’e Ulaştı Özgür Özel ve Yurttaşlar Yasağı Aştı
Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu Tüm Tatil Yerlerini Solladı! 81 İlden Her Duyan Akın Ediyor, Tatilcilerin Yeni Gözdesi Oldu
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu! Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu!
Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında Kapanacak Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı
Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün
İstanbul'da Peş Peşe Depremler! İSTANBUL'DA 13 SANİYELİK KABUS
Düğünlerde Bunu Yapan Yandı, 10 Yıl Hapis Cezası Geliyor! Trafikte ise 80 Bin Lira Para, 3 Yıl Hapis Cezası Olacak Düğünlerde Bunu Yapan Yandı, 10 Yıl Hapis Cezası Geliyor