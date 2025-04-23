Özgür Özel ve Vatandaşlar Anıtkabir’e Ulaştı

Ankara Valiliği'nin yasağına rağmen Özgür Özel ve on binlerce vatandaş, Anıtkabir'e ulaştı.

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CHP’nin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yapmayı planladığı yürüyüş Ankara Valiliği tarafından ‘uygun görülmediği’ gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bunun ardından CHP Ankara İl Başkanlığı vatandaşlara "Değerli üyelerimiz ve halkımız; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamamızı hiç kimse engelleyemez. 1.Meclis önünde hazırlıklarımızı yaparken araçlarımız buradan kaldırılmaya çalışılıyor. Herkesi ivedi bir şekilde 1. Meclisin önüne davet ediyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" çağrısı yapmıştı.

Özgür Özel de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yürüyüşün planlandığı gibi yapılacağını duyurmuştu. Özel açıklamasında, “TBMM'yi kurmuş partinin genel başkanı, Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek, ona bile valilik eliyle yasak getirmeye çalışan, gerçekten kopmuş, ülkeden kopmuş, bir iktidarla karşı karşıyayız” ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Valiliği'nin engellemesine rağmen Özgür Özel ve on binlerce vatandaş, Anıtkabir'e ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Özgür Özel
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