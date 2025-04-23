İstanbul’da Depremden Hasara Gören Cami Mühürlendi

İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremde Arnavutköy’de bulunan Sıddık Camii minaresi hasar gördü. Bölgeye gelen yetkililer tarafından cami mühürlenerek kapatılırken çevresinde ise güvenlik önlemi alındı.

İstanbul’da Depremden Hasara Gören Cami Mühürlendi

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yer alan Sıddık Camii hasar gördü.

Camii minaresinde gerçekleşen yamulmayı gören görevliler yetkililere durumu bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan belediye ekipleri tarafından camiye giriş ve çıkışları kapatıldı.

Ekipler tarafından cami mühürlenirken, çevresinde barikatla güvenlik koridoru oluşturuldu.

Kaynak: İHA

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