Deprem Sonrası THY, Ajet ve Pegasus’tan Bilet Fiyatı Kararı

Türk Havayolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilave seferler düzenleneceğini, yurt içinde tavan fiyatı bin 750 lira olarak belirlediklerini, değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını bildirdi.

Türk Havayolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklamasında, "Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul’lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurt içinde tavan fiyatımızı bin 750 lira olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız" ifadelerine yer verdi.

'TÜM TÜRKİYE'YE GEÇMİŞ OLSUN'

AJet, İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin bilet fiyatlarını 1750 liraya sabitlediklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL’ye sabitlediklerini ve değişikliklerin sisteme en kısa sürede yansıyacağını duyurdu: "Bugün İstanbul merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler dolayısıyla başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan depremler nedeni ile Ajet olarak İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL’ye sabitleme kararı aldık. Değişiklik sistemlerimize en kısa sürede yansıyacaktır.”

PEGASUS'TAN 2 GÜNLÜK KARAR

Pegasus Hava Yolları’da konuya ilişkin yaptığı açıklamada İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerin bilet tavan fiyatlarını 25 Nisan'a Cuma Günü sonuna kadar bin 750 liraya belirleme kararı aldığını duyurdu.

Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Cuma günü sonuna kadar olan tüm İstanbul kalkışlı ve varışlı yurt içi seferlerimizde tavan bilet fiyatlarımızı bin 750 TL olarak belirlediğimizi bilgilerinize sunarız. Ayrıca seyahat planlarında değişiklik olan misafirlerimiz,25 Nisan Cuma günü sonuna kadar olan İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olanlar ücretsiz açığa alma işlemi yapabilir veya 1 hafta içindeki uçuşlara ücretsiz değişiklik yapabilir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi