İstanbullu Can Derdindeyken... Deprem Sonrası Uçak Bileti Fiyatları Fırladı

İstanbul’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen ve geniş bir alanda hissedilen depremin ardından şehirden çıkışlar hız kazandı. Depremin yarattığı endişeyle birlikte binlerce vatandaş, karayolu ve havayolu ulaşımına yönelirken, özellikle havayolu firmalarının bilet fiyatlarında yaşanan ani artış tepkilere neden oldu.

Deprem sonrası yaşanan bu yoğunluk, İstanbul çıkışlı uçak seferlerine talebi artırırken, bazı rotalarda bilet fiyatlarının olağan seviyelerin 3 ila 5 katına çıktığı gözlemlendi. İstanbul’dan Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük şehirlere yapılacak uçuşlar için bilet bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

'TAMAMEN VİCDANSIZLIK'

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşadıkları mağduriyeti dile getirirken, birçok kullanıcı bu durumu "fırsatçılık" olarak nitelendirdi. "Zor bir zamanda halkın yanında olunması gerekirken, fiyatların bu şekilde fırlaması kabul edilemez," diyen yolculardan biri, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Depremden sonra çocuklarımı güvenli bir yere götürmek istedim. Ancak İstanbul’dan İzmir’e tek yön bir biletin 4.000 TL’ye çıktığını gördüm. Bu tamamen vicdansızlık."

BAKANLIK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmayan hava yolu firmaları, taleplerdeki ani artışı gerekçe gösteriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ise bilet fiyatlarına tavan fiyat uygulamasının devreye alınması için çalışmalara başladığı bildirildi.

Uzmanlar, deprem anlarında toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaparken, kamu otoritelerinin fiyat denetimlerini sıkılaştırması gerektiğini belirtiyor.