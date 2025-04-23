Konyalı Turizm Firması İflasın Eşiğinde

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunu değerlendirerek 2024/526 Esas sayılı dosya üzerinden 11 Eylül 2024 itibarıyla geçerli olmak üzere bir yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu karar, firmaya mali yapısını güçlendirmek ve alacaklılarla uzlaşmak için zaman tanıyor.

ALACAKLILAR TOPLANTISI 11 MAYIS’TA YAPILACAK

Konkordato sürecinin kritik adımlarından biri olarak kabul edilen alacaklılar toplantısı, 11 Mayıs 2025 Pazar günü yapılacak. Toplantıda, şirketin sunduğu konkordato projesi alacaklılar tarafından müzakere edilerek oylamaya sunulacak.

MALİ BELGELERİN İNCELENMESİNE İMKAN TANINDI

Toplantı öncesinde, şirketin güncellenmiş konkordato projesi ile mali durumunu gösteren belgeler, toplantıdan 7 gün öncesinden itibaren mesai saatleri içerisinde Selçuklu/Konya’daki komiserlik adresinde alacaklıların incelemesine açık olacak.

OYLAMA HAKKI VE GEREKLİ EVRAKLAR

İcra ve İflas Kanunu’nun 2004 sayılı hükümleri doğrultusunda, konkordato projesinden etkilenen tüm alacaklılar oy kullanma hakkına sahip olacak. Oylamaya katılacak kişilerin ya da temsilcilerinin noter onaylı imza sirküleri ya da vekaletname gibi yetkilendirici belgeleri ibraz etmeleri gerekecek.