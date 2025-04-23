Aselsan Hissesi İçin 2025 Hedef Fiyatları Açıklandı: 19 Aracı Kurumdan Yeni Tahminler

Şirketin 29 Nisan 2025 tarihinde açıklayacağı bilanço öncesinde, 19 farklı aracı kurum Aselsan için güncel hedef fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan değerlendirmelerde en düşük hedef fiyat 110,00 TL, en yüksek hedef fiyat ise 151,50 TL olarak belirlendi.

YATIRIM KURUMLARININ TAHMİNLERİNE YOĞUN İLGİ

Aracı kurumların verdiği yeni hedef fiyatlar ve tavsiyeleri şu şekilde sıralandı:

Halk Yatırım: 130,70 TL (Önceki: 109,78 TL) – "Al"

İş Yatırım: 114,00 TL – "Al"

Kuveyt Türk Yatırım: 124,00 TL (Önceki: 99,00 TL) – "Al"

Deniz Yatırım: 121,00 TL (Önceki: 110,00 TL) – "Al"

Vakıf Yatırım: 116,00 TL (Önceki: 108,00 TL) – "Al"

Yapı Kredi Yatırım: 129,00 TL – "Al"

OYAK Yatırım: 110,00 TL – "Endeks Üstü Getiri"

Ak Yatırım: 110,00 TL (Önceki: 100,00 TL) – "Endeks Üstü Getiri"



Garanti BBVA Yatırım: 126,00 TL (Önceki: 110,00 TL) – "Endeks Üstü Getiri"

Alnus Yatırım: 123,00 TL (Önceki: 110,00 TL) – "Al"

İntegral Yatırım: 118,00 TL (Önceki: 74,00 TL)

Şeker Yatırım: 114,00 TL (Önceki: 102,00 TL) – "Al"

Tacirler Yatırım: 120,00 TL (Önceki: 107,60 TL) – "Al"

Ahlatcı Yatırım: 112,78 TL (Önceki: 90,40 TL) – "Al"

İnfo Yatırım: 135,00 TL (Önceki: 97,70 TL) – "Al"

HSBC: 120,00 TL (Önceki: 78,00 TL) – "Al"

Ziraat Yatırım: 137,50 TL (Önceki: 88,70 TL) – "Al"

Anadolu Yatırım: 146,10 TL – "Tut"

Global Menkul Değerler: 151,50 TL (Önceki: 97,70 TL) – "Al"

BÜYÜME POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hedef fiyatlardaki artışlar, yatırım kuruluşlarının Aselsan’ın büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. 2025 yılı boyunca şirketin mali performansı, hisse senedinin piyasa değerini belirlemede belirleyici unsurlar arasında olacak.





Kaynak: Haber Merkezi