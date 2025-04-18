İstikamet Döküm’ün Konkordato Talebi Reddedildi

1966 yılında Konya'nın Karatay ilçesinde kurulan İstikamet Döküm Anonim Şirketi, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketin başvurusunu değerlendirerek konkordato talebini reddetti. Mahkeme ayrıca iflas kararı verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

Murat Beyaz Murat Beyaz
İstikamet Döküm’ün Konkordato Talebi Reddedildi

Mahkeme, 2024/200 esas sayılı dosya kapsamında yürütülen konkordato davasında, şirketin daha önce aldığı kesin mühlet kararını 28 Mart 2025 itibarıyla kaldırdı. Davacılar vekilinin kesin mühletin uzatılması talebi reddedildi. Bu kapsamda İstikamet Döküm Anonim Şirketi, İstikamet Dış Ticaret Anonim Şirketi ile şirket ortakları Muhammet Sadi Öksüz ve Mahmut Şefik Öksüz’ün konkordato talepleri geçerli sayılmadı.

İstikamet Döküm’ün Konkordato Talebi Reddedildi - Resim : 1

KONKORDATO KOMİSER HEYETİNİN GÖREVİ SONA ERDİRİLDİ

Mahkeme kararı doğrultusunda, konkordato sürecinde görev yapan komiser heyetinin görevi de aynı tarihte sona erdi. Heyetin görev süresinin bittiği bilgisi Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu’na iletildi.

İFLAS KARARI VERİLMEDİ

Şirketlerin borca batık olmadıkları kanaatine varan mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesi uyarınca iflas kararı verilmesine gerek olmadığına hükmetti. Ayrıca dava kapsamında daha önce verilen tüm tedbir kararları da kaldırıldı.

31 Yıllık Dev Şirket Asoy İnşaat Batıyor31 Yıllık Dev Şirket Asoy İnşaat BatıyorEkonomi

1954 Yılında Kurulan Kağıt Fabrikası Batıyor! Konkordato İlan Etmişti Yeni Gelişme1954 Yılında Kurulan Kağıt Fabrikası Batıyor! Konkordato İlan Etmişti Yeni GelişmeEkonomi

Etiketler
İflas Konkordato
Merkez Bankası'nın Sürpriz Kararı Onları da Harekete Geçirdi! Yıl Sonu Faiz Tahminlerini Güncellediler Merkez'in Sürprizi Onları da Harekete Geçirdi
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
TÜİK Vahim Tabloyu Açıkladı... Çalıştırılan Çocuk Sayısında Büyük Artış Çalıştırılan Çocuk Sayısında Büyük Artış
Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı Biberin Acı mı Tatlı mı Olduğu Nasıl Anlaşılır? Şeflerin Gizli Yöntemi Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor
Kredi Faizlerinde Son durum: İşte Taşıt, Konut, İhtiyaç Kredisinde En Düşük Oranlar Kredi Faizlerinde Son durum
Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Kuvvetli Yağışlar Geri Dönüyor Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat