İstikamet Döküm’ün Konkordato Talebi Reddedildi

Mahkeme, 2024/200 esas sayılı dosya kapsamında yürütülen konkordato davasında, şirketin daha önce aldığı kesin mühlet kararını 28 Mart 2025 itibarıyla kaldırdı. Davacılar vekilinin kesin mühletin uzatılması talebi reddedildi. Bu kapsamda İstikamet Döküm Anonim Şirketi, İstikamet Dış Ticaret Anonim Şirketi ile şirket ortakları Muhammet Sadi Öksüz ve Mahmut Şefik Öksüz’ün konkordato talepleri geçerli sayılmadı.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİNİN GÖREVİ SONA ERDİRİLDİ

Mahkeme kararı doğrultusunda, konkordato sürecinde görev yapan komiser heyetinin görevi de aynı tarihte sona erdi. Heyetin görev süresinin bittiği bilgisi Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu’na iletildi.

İFLAS KARARI VERİLMEDİ

Şirketlerin borca batık olmadıkları kanaatine varan mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 179. maddesi uyarınca iflas kararı verilmesine gerek olmadığına hükmetti. Ayrıca dava kapsamında daha önce verilen tüm tedbir kararları da kaldırıldı.