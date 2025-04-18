Merkez Bankası'nın Sürpriz Kararı Onları da Harekete Geçirdi! Yıl Sonu Faiz Tahminlerini Güncellediler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi 350 baz puan artırarak, yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Böylece Mart 2024'ten sonra ilk kez politika faizi artırılmış oldu. Merkez'in sürpriz faiz artırımı sonrası yabancı kuruluşlar yıl sonu tahminlerinde güncellemeye gitti.

JPMORGAN

JPMorgan, yıl sonu beklentisinin daha önceki yüzde 35 yerine artık yüzde 38 olduğunu açıkladı. JPMorgan'a göre Merkez Bankası, haziran toplantısını pas geçecek ve temmuz ayında 200 baz puan ile başlayacak. Enflasyon faizine dair tahminini ise zirai donu gerekçe göstererek yüzde 29.5'ten yüzde 30'a çıkardı.

GOLDMAN SACHS

Goldman Sachs, Merkez'in faiz indirimine temmuz ayında başlayacağını öngörürken, yıl sonu tahminini yüzde 28,5'ten yüzde 33'e çıkardı.

MORGAN STANLEY

Morgan Stanley ise 2025 sonu için politika faizi tahminini yükseltti. Politika faizi için yıl sonu tahminini yüzde 33,5'ten yüzde 36'ya çıkaran Morgan Stanley, enflasyonu yüzde 29 olarak tahmin etti.

Kaynak: Haber Merkezi