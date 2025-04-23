JPMorgan'dan Yıl Sonu İçin Yeni Tahmin... Altın Ne Kadar Olacak?

Altındaki yükselişin devam edeceğini öngören JPMorgan, 2025 sonunda fiyatların 3 bin 675 dolara ulaşmasını, 2026'nın ortasında ise 4 bin doları aşmasını bekliyor.

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JPMorgan'dan Yıl Sonu İçin Yeni Tahmin... Altın Ne Kadar Olacak?

Altının önlenemez yükselişi devam ederken ABD'li yatırım bankası JPMorgan yeni tahminlerini açıkladı. Banka, altın fiyatlarının gelecek yıl 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

JPMorgan’ın değerlendirmesine göre, 2025 yılının son çeyreğinde altının ortalama 3 bin 675 dolar seviyelerinde işlem görmesi, 2026'nın ikinci çeyreğinde ise bu rakamın 4 bin doların üzerine çıkması bekleniyor.

JPMorgan, piyasadaki talebin beklentileri aşması durumunda, söz konusu fiyat seviyelerine tahmin edilenden daha erken ulaşılabileceğine de dikkat çekti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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