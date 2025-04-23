Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte 23 Nisan Piyasa Fiyatları...

ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki politika uyumsuzluğu olabileceği endişeleri sonrasında gözler piyasalara çevrilmiş dolar ve euro fiyatlarının bundan etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu olmuştu.

Dün ve önceki gün yükselişte olan dolar bugünde yükselişini devam ettirdi. Doların bugünkü alış fiyatı 38,2630 TL, satış fiyatı ise 38,2886 TL oldu.

Kısa zaman önce rekor kırarak 44 lirayı aşan euro ise güne 43,5483 TL’den başladı. Euronun satış fiyatı ise 43,6249 TL oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 38,1970'ten tamamlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi