Alarko Holding Harekete Geçti Elden Çıkarıyor! Hepsini Satacak

Alarko Holding, iştiraki Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu yüzde 20 oranındaki payı, ortağı Carrier HVACR Investments B.V.’ye devretmek üzere satış teklifi sundu. Konuya ilişkin gelişmeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

Son Güncelleme:
Alarko Holding Harekete Geçti Elden Çıkarıyor! Hepsini Satacak

Carrier’ın teklifi kabul etmemesi durumunda, söz konusu payların borsada satışı dahil olmak üzere farklı senaryoların gündeme alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Payların Carrier'a veya başka bir kişiye devri, mevcut ortaklık yapısında herhangi bir kontrol değişikliğine neden olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Alarko Holding Harekete Geçti Elden Çıkarıyor! Hepsini Satacak - Resim : 1

Alarko Holding, Alarko Carrier hisselerinin tamamının ya da bir kısmının Carrier’a devri veya Carrier’ın elindeki payların şirkete devri ihtimalleri üzerine daha önce görüşmelere başladığını belirtti. Ancak, bu süreçte potansiyel işlemin olumsuz etkilenmemesi amacıyla kamuya açıklamanın ertelendiği vurgulandı. Gelinen noktada erteleme gerekçelerinin ortadan kalkmasıyla birlikte, içsel bilgi kamuoyuyla paylaşıldı.

HİSSE SATIŞI KONTROL YAPISINI ETKİLEMEYECEK

Yapılan açıklamada, teklif konusu payların devrinin, Alarko Carrier'in kontrol yapısında herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı vurgulandı. Şirket ve ortağı Carrier arasında mevcut pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde sürecin yürütüldüğü ifade edildi.

Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında KapanacakBankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında KapanacakEkonomi

Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı GörünElektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı GörünEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Altında Rekor Serisi Bitti, 'Sarı Fırtına' Dindi Altında Rekor Serisi Bitti
Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte 23 Nisan Piyasa Fiyatları... Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte 23 Nisan Piyasa Fiyatları...
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı Bakanlıktan ‘Tehlikeli Ürün’ Alarmı! Mutfakların Trend Temizlik Ürününü Toplatma Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün
Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı, Anında Kapanacak Bankalardan Kart Sahiplerine Flaş Uyarı! Kredi Kartını Bu Şekilde Kullananlar Yandı
İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu İsa Karakaş Kara Haberi Verdi! Kimse bu Kadarını Beklemiyordu
Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu! Trafikte Yeni Dönem Resmen Başladı: Yaş Sınırı 21 Oldu!
Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı Emekliye 21.000 TL’ye Varan Rekor Nakit Desteği! Bankaların Promosyon Yarışı Alev Aldı