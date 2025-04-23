Alarko Holding Harekete Geçti Elden Çıkarıyor! Hepsini Satacak

Carrier’ın teklifi kabul etmemesi durumunda, söz konusu payların borsada satışı dahil olmak üzere farklı senaryoların gündeme alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Payların Carrier'a veya başka bir kişiye devri, mevcut ortaklık yapısında herhangi bir kontrol değişikliğine neden olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Alarko Holding, Alarko Carrier hisselerinin tamamının ya da bir kısmının Carrier’a devri veya Carrier’ın elindeki payların şirkete devri ihtimalleri üzerine daha önce görüşmelere başladığını belirtti. Ancak, bu süreçte potansiyel işlemin olumsuz etkilenmemesi amacıyla kamuya açıklamanın ertelendiği vurgulandı. Gelinen noktada erteleme gerekçelerinin ortadan kalkmasıyla birlikte, içsel bilgi kamuoyuyla paylaşıldı.

HİSSE SATIŞI KONTROL YAPISINI ETKİLEMEYECEK

Yapılan açıklamada, teklif konusu payların devrinin, Alarko Carrier'in kontrol yapısında herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı vurgulandı. Şirket ve ortağı Carrier arasında mevcut pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde sürecin yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi