Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün
Elektronik cihazlar arasında en çok elektrik tüketen buzdolabı için elektrik faturasını düşürecek tüyo açıklandı. Bu adımları izleyerek elektrik faturasını düşürmek mümkün.
Kaynak: Haber Merkezi
Evlerde en fazla enerji tüketen cihazların başında buzdolabı geliyor. 7/24 çalışan bu cihazın doğru kullanımıyla hem faturalar düşüyor hem de çevre korunuyor. Basit ama etkili bazı yöntemlerle buzdolabınızın enerji tüketimini minimuma indirebilirsiniz. İşte uzmanların önerdiği, elektrik tasarrufu sağlayan altın değerinde ipuçları…
1. BUZDOLABINI SICAK NOKTALARDAN UZAK TUTUN
Buzdolabınızı güneş ışığı alan yerlerden, fırın ya da radyatör gibi ısı yayan alanlardan uzak konumlandırın. Aksi halde cihaz içerideki sıcaklık farkını dengelemek için daha fazla enerji harcar.
2. İDEAL SICAKLIK AYARI ŞART
Buzdolabının içi 4°C, dondurucu kısmı ise -18°C olmalı. Bu derecelerden daha soğuk ayarlar gereksiz enerji tüketimine neden olur. Gıdaları korurken tasarruf etmek için sıcaklığı bu dengede tutun.
3. KAPIYI SIK AÇMAK FATURAYI KABARTIR
Her kapı açıldığında içeri sıcak hava girer, buzdolabı tekrar soğutmak için ekstra enerji tüketir. Bu yüzden ihtiyacınızı belirleyin, alacağınızı hızlıca alıp kapıyı hemen kapatın.
4. BUZDOLABI ARKASINDAKİ TOZLARI TEMİZLEYİN
Buzdolabının arka kısmında yer alan kondansatör bobinleri, zamanla tozla kaplanır. Bu durum cihazın performansını düşürür ve enerji harcamasını artırır. Yılda birkaç kez yapacağınız temizlik, enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır.
5. BUZLUĞU NE TAMAMEN BOŞ BIRAKIN NE DE AŞIRI DOLDURUN
Buzluğunuzun yaklaşık %70 dolu olması idealdir. Tamamen boş olduğunda enerji boşa gider, aşırı dolu olduğunda ise hava dolaşımı engellenir. Su dolu poşetler koyarak ideal doluluk sağlanabilir, ayrıca buz ihtiyacınız da karşılanmış olur.
6. BUZLANMA ENERJİ TÜKETİMİNİ ARTIRIR
Eğer buzdolabınızda manuel defrost (buz çözme) özelliği varsa, düzenli aralıklarla bu işlemi uygulayın. Fazla buzlanma, cihazın iç sıcaklığı sabitlemesini zorlaştırır ve daha fazla elektrik harcamasına neden olur.
7. SICAK YEMEKLERİ HEMEN KOYMAYIN
Yemekleri pişirip doğrudan dolaba yerleştirmek, buzdolabının iç sıcaklığını yükseltir. Soğutma sistemi daha fazla çalışır. Yiyeceklerin oda sıcaklığına inmesini bekleyin, sonra dolaba koyun.
8. KAPI LASTİKLERİNİ KONTROL EDİN
Kapı contaları gevşemiş ya da yıpranmışsa, içeriye sıcak hava girer. Bu da cihazın soğutmak için daha çok enerji harcamasına neden olur. Kapak lastikleri iyi tutmuyorsa, mutlaka değiştirin.
9. ENERJİ VERİMLİ BUZDOLABI KULLANIN
Yeni buzdolabı almayı düşünüyorsanız, A++ veya A+++ enerji sınıfına sahip modellere yönelin. Bu cihazlar klasik modellere göre çok daha düşük enerji tüketimiyle çalışır.
10. UZUN TATİLDE FİŞİ ÇEKİN
Uzun süreli seyahatlerde buzdolabını boşaltıp fişini çekmek, gereksiz enerji harcamasını engeller. Tatil dönüşü hem dolabınız temiz kalır hem de faturanız hafifler.