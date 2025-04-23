Elektrik Faturasını Düşüren Sır Ortaya Çıktı! Buzdolabında Bu Yöntemleri Deneyin, Farkı Görün

5. BUZLUĞU NE TAMAMEN BOŞ BIRAKIN NE DE AŞIRI DOLDURUN

Buzluğunuzun yaklaşık %70 dolu olması idealdir. Tamamen boş olduğunda enerji boşa gider, aşırı dolu olduğunda ise hava dolaşımı engellenir. Su dolu poşetler koyarak ideal doluluk sağlanabilir, ayrıca buz ihtiyacınız da karşılanmış olur.

6. BUZLANMA ENERJİ TÜKETİMİNİ ARTIRIR

Eğer buzdolabınızda manuel defrost (buz çözme) özelliği varsa, düzenli aralıklarla bu işlemi uygulayın. Fazla buzlanma, cihazın iç sıcaklığı sabitlemesini zorlaştırır ve daha fazla elektrik harcamasına neden olur.